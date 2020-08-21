Российскую гиперзвуковую ракету оказалось невозможно применять

Специалисты издания "Военно-промышленный курьер" считают бесполезной российскую гиперзвуковую ракету "Циркон". По их мнению, применить это оружие в условиях реальных боевых действий будет невозможно.
Эксперты пояснили, что единственный корабль, который может переносить "Циркон" – фрегат "Адмирал Горшков". И он не сможет приблизиться к цели на расстояние выстрела, оставшись незамеченным. Ракета способна поражать цели на дистанции от 400 до 600 километров. Специалисты считают, что на таком расстоянии судно будет легко обнаружить, передает URA.ru.
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