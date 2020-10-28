Во Владивостоке обнаружили останки доисторического монстра

Приморские дети, участвовавшие в образовательном походе, обнаружили на берегу острова Русский во Владивостоке кости древнего существа. Палеонтологи предполагают, что останки принадлежали ихтиозавру – морской рептилии, обитавшей на Земле в юрский период.
Останки нашли на каменной плите. Приехавший на место обнаружения заведующий лабораторией палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский также считает, что кости принадлежат ихтиозавру. Он отметил, что на острове Русский и в других районах Приморья прежде нередко находили останки этих динозавров, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Ты патриот России?
Шо за форум
Швондер и Людка
почему женщины не стареют красиво
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
русские мужчины не самые красивые
А у вас жены дома убираются?
изменой за измену
Как называется женщина "бабник"?