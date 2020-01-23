Шокирующее видео с НЛО опубликовали в Сети

Вблизи от города Спрингдейл в Юте располагается национальный парк Зайон площадью чуть меньше 600 квадратных километров. Одно время местность служила убежищем для небольших индейских племен, следы которых затерялись в истории. Спустя полторы тысячи лет, в 1858 году, Зайон заново открыли и заселили мормоны.
Однако сейчас, если верить некоторым из опубликованных в Сети видео, национальный парк служит парковочной площадкой для летающих тарелок. По крайней мере именно на такие мысли наводит запись НЛО, сделанная в этой местности. Утверждается, что съемка производилась из кабины пилотов самолета, летевшего на высоте в 12 тысяч метров.
Внешне НЛО на видео смотрится как светлый прямоугольник, движущийся ниже самолета, но параллельным с ним курсом и со сравнимой скоростью. Наиболее хорошо он заметен на фоне затененных участков внизу.
О том, чем является объект, снятый неизвестным оператором, остается только догадываться. Скептики могут предположить, что речь идет о банальной оптической иллюзии или даже о попытке введения общественности в заблуждение. Дескать, народу подсунули состряпанную на коленке фальшивку.
Есть и противоположная точка зрения, согласно которой пилоты самолета случайно стали свидетелями облета территории кораблем пришельцев. А мотивах, которые могли руководить инопланетянами за штурвалом НЛО, каждый восторженный исследователь потустороннего мог составить предположение сам.
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