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Hi-tech

На видео нашли гигантский НЛО

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Энтузиасты в деле поиска следов внеземных цивилизаций и прочих диковинок Вселенной разглядели на новом видео портала Helioviewer, публикующем записи Солнца, исполинских размеров НЛО, передает сайт "ТВ Центр". На кадрах виден некий объект, который на огромной скорости проносится мимо небесного светила. По мнению исследователей-любителей, это однозначно не помехи при записи, а что-то, напоминающее по своим формам стержень, но неправдоподобно больших размеров.

12 декабря 2018, 18:10

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