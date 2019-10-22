Названа самая бесполезная бытовая техника

Российские покупатели выбрали самую бесполезную бытовую технику. Согласно данным опроса Hi-Tech Mail.ru, около 18% граждан назвали мультиварку наименее популярным товаром. В список также вошли хлебопечка, парогенератор, робот-пылесос и электрический обогреватель, передает RT.
Чаще всего россияне пользуются микроволновой печью. За нее проголосовали 84% опрошенных. Далее следуют блендер, мясорубка, кофеварка и посудомоечная машина, сообщает Пятый канал.
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