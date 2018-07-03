Смартфоны Samsung сливают случайным людям интимные фото владельцев
Записей об отправке снимков в сообщениях не остается. Владельцы обнаружили утечку случайно. Многочисленные жалобы, появившиеся на портале Reddit, производитель пока официально не комментирует. В компании лишь отметили, что в курсе появившихся проблем и заняты их изучением.
Пользователи отметили, что техническая ошибка могла возникнуть из-за нового обновления оператора T-Mobile, в котором были добавлены расширенные функции для мессенджера. "Прошлой ночью телефон отправил всю мою галерею. В сообщениях записей об этом не осталось, только на tmobile.logs. Почему это происходит?", - задаются вопросом озадаченные владельцы гаджетов. Однако Samsung какую-либо связь отрицает.
Тем не менее, пользователи жалуются на форумах компании, обращая внимание на баги, возникшие после обновления программного обеспечения. "Запланированные сообщения отправляются досрочно. Иногда они помечены как "отправленные", а до получателя еще не дошли" – пишут владельцы.
Как выяснилось, гаджеты пересылают снимки через стандартное приложение Samsung Messages. Причем это происходит независимо от того, услугами какого мобильного оператора пользуется хозяин устройства.
Утечка личных фото на смартфонах Galaxy — #Samsung прокомментировал ситуациюhttps://t.co/h1k3NzGQmX pic.twitter.com/Th4RMDUMVb— 4pda.ru (@4pdaru) 3 июля 2018 г.
Эксперты уже выступили с рекомендациями. Они советуют владельцам воздержаться от установки последней версии приложения. Кроме того, необходимо заблокировать доступ мессенджера к памяти устройства, передает телеканал "360".
Пока же паника среди пользователей не стихает. Ведь неизвестно, кому в руки могут попасть личные – а иногда и интимные – фотографии.
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