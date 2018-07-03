Смартфоны Samsung сливают случайным людям интимные фото владельцев

Смартфоны Samsung Galaxy Note 8 и Galaxy S9 зажили самостоятельной жизнью. Гаджеты внезапно стали отправлять фотографии случайным людям из списка контактов.

Записей об отправке снимков в сообщениях не остается. Владельцы обнаружили утечку случайно. Многочисленные жалобы, появившиеся на портале Reddit, производитель пока официально не комментирует. В компании лишь отметили, что в курсе появившихся проблем и заняты их изучением.

Пользователи отметили, что техническая ошибка могла возникнуть из-за нового обновления оператора T-Mobile, в котором были добавлены расширенные функции для мессенджера. "Прошлой ночью телефон отправил всю мою галерею. В сообщениях записей об этом не осталось, только на tmobile.logs. Почему это происходит?", - задаются вопросом озадаченные владельцы гаджетов. Однако Samsung какую-либо связь отрицает.

Тем не менее, пользователи жалуются на форумах компании, обращая внимание на баги, возникшие после обновления программного обеспечения. "Запланированные сообщения отправляются досрочно. Иногда они помечены как "отправленные", а до получателя еще не дошли" – пишут владельцы.

Как выяснилось, гаджеты пересылают снимки через стандартное приложение Samsung Messages. Причем это происходит независимо от того, услугами какого мобильного оператора пользуется хозяин устройства.

Эксперты уже выступили с рекомендациями. Они советуют владельцам воздержаться от установки последней версии приложения. Кроме того, необходимо заблокировать доступ мессенджера к памяти устройства, передает телеканал "360".

Пока же паника среди пользователей не стихает. Ведь неизвестно, кому в руки могут попасть личные – а иногда и интимные – фотографии.