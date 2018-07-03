Jumbo BQ-6001L: мультимедийный центр в вашем кармане

Внешний вид

BQ-6001L Jumbo выполнен в аккуратном и элегантном металлическом корпусе, который обеспечивает дополнительную прочность смартфона. Аппарат приятен на ощупь и максимально комфортно лежит в руке. Качество сборки также не вызывает нареканий.

Дизайн устройства удобен и практичен. Оба разъема – microUSB с поддержкой OTG и вход для наушников – расположены на верхнем торце. С правой стороны разместились две кнопки регулирования громкости, а также кнопка включения и выключения.

В верхней части лицевой стороны смартфона находятся разговорная решетка динамика, фронтальная камера, а также дополнительная вспышка для селфи-снимков. SIM-карта и карта памяти формата microSD вставляются в выдвижной лоток, который открывается с помощью маленького ключа, идущего в комплекте.

На тыльной стороне BQ-6001L Jumbo – сканер отпечатка пальцев. Вещь крайне удобная, срабатывает быстро и точно. Для разблокировки смартфона потребуется лишь касание пальца. Примененные в устройстве комплексные алгоритмы распознавания позволяют максимально защитить данные устройства от нежелательного проникновения. Чуть повыше от сканера – основная камера и двойная светодиодная вспышка.





Экран

Одно из главных достоинств "Джумбо" - шестидюймовый безрамочный IPS-экран с разрешением 720 на 1440 пикселей. Выполненный по инновационной технологии 2.5D In-Cell он создает эффект максимального погружения в видео или игру. Экран лишен воздушной прослойки между защитным стеклом и ЖК-панелью, что предотвращает преломление света и создает яркое, насыщенное и живое изображение с высокой четкостью и детализацией.

Смартфон поддерживает яркость цветовой палитры до 580 кд/м2, благодаря чему достигается максимальное качество цветопередачи. При этом новейшая технология Panda Glass надежно защищает экран устройства от царапин, придает ему повышенную ударопрочность.





Начинка

BQ-6001L Jumbo хорош не только внешне. Высочайшая производительность обеспечивается процессором Mediatek MT6739WA с четырьмя ядрами Cortex A53. Он прекрасно справляется с выполнением нескольких операций одновременно. Процессор обладает интегрированной поддержкой 4G LTE высокоскоростного интернета, Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Гармонично дополняют высокопроизводительный процессор два гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт встроенной. Кроме того, поддерживаются карты памяти объемом до 32 ГБ. Мощная начинка позволяет максимально комфортно и быстро работать с играми и приложениями, обеспечивает высокий уровень быстродействия при плавной работе интерфейса.





Аккумулятор

Несмотря на столь богатый и высокопроизводительный "внутренний мир", устройство работает очень долго. Все благодаря аккумулятору емкостью 3900 мАч. Многочасовой серфинг в интернете, просмотр видео, прослушивание музыки, общение с родными и многое другое - "живучесть" аккумулятора BQ-6001L Jumbo оценят даже самые притязательные пользователи.

Приятным и полезным бонусом служит поддержка устройством функции быстрой зарядки. Смартфон может полностью зарядиться лишь за три часа. От перепадов высокого напряжения BQ-6001L Jumbo защищает инновационная система overvoltage protection безопасной зарядки.

Софт

Устройство поставляется с предустановленной современной системой Android 7.1. В память смартфона уже записаны самые популярные приложения: Яндекс, UC Browser, новостной информер, карты, YouTube, ну и, конечно же, куда без традиционного для смартфонов на "Андроиде" "Play Маркета". Пользователю доступны настройки, обеспечивающие максимально быстрый доступ к самым часто используемым программам.

Камеры

Качественные фото и видео владельцам смартфонов BQ-6001L Jumbo позволяют делать две высокочувствительные камеры. Основная – с разрешением 15 мегапикселей с автофокусом и 8-мегапиксельная фронтальная камера. "Фишка" последней – встроенная функция Face Beauty. При портретной съемке она автоматически настраивает параметры камеры. Сочетание светодиодных индикаторов и технологии быстрой фокусировки дают возможность делать четкие, яркие и реалистичные снимки и видеозаписи.

Судите сами (фото кликабельны):





В итоге мы имеем стильный и высокопроизводительный бюджетный смартфон, который прекрасно справляется с повседневными задачами. Яркий и качественный экран, мощный процессор позволят получить максимум удовольствия от игр, фильмов, музыки и серфинга по Сети.

Комплект поставки:

– смартфон;

– кабель MicroUSB;

– скрепка для изъятия лотка под SIM и MicroSD;

– гарантийный талон и руководство пользователя;

– купон со скидкой 20% на покупку фирменных аксессуаров BQ.