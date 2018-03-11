BQ выпустил самый элегантный смартфон
Российская компания BQ выпустила новинкуBQ 5507L Iron Max. У модели обычный экран формата 16:9, а не безрамочный с соотношением сторон 18:9. Особенность BQ-5507L Iron Max в другом: гаджет получил металлический корпус, что нечасто встречается в смартфонах среднего ценового сегмента. Стоит смартфон 7490 рублей.
ВНЕШНИЙ ВИД
Гаджет получил строгие черты и оптимальные характеристики для бюджетной модели. Аппарат предлагается в сером, синем и кофейном цветовых вариантах. В распоряжении Dni.ru оказался смартфон серого цвета. BQ 5507L Iron Max оснащен 5,5-дюймовым IPS экраном с разрешение 1280 х 720 точек. Несмотря на большой размер дисплея, смартфон не выскальзывает и удобно лежит в руке. Защита персональных данных обеспечена сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней стороне. Он позволяет назначать и защищать различные данные и функции. Стильный глазок основной камеры совмещен со вспышкой.
НАЧИНКА
Техническими преимуществами новой модели являются высокопроизводительный 4-ядерный процессор MTK6737 с современной ОС Android 7.0 Nougat и поддержкой 4G LTE. Для загрузки мультимедийных приложений и бесперебойной работы с ними в смартфоне установлены 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, которая легко расширяется до 32 Гб с помощью Micro SD карты. Камеры без претензий – 8-мегапиксельная основная (вспышка, автофокус) и 2-мегапиксельная фронтальная. . Длительное использование смартфона без подзарядки достигается за счет энергоемкого аккумулятора мощностью 2800 мАч. Модем LTE, два SIM-слота и один для карт MicroSD.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
IPS-матрица с HD-разрешением выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень – обеспечивает максимальную яркость и насыщенную цветопередачу изображений. Оптика позволяет делать приемлемые снимки, как днем так и ночью. Без проблем можно общаться по видео связи. Дисплей гарантирует высокое качество изображения при воспроизведении фильмов. При средних нагрузках гаджет разряжается до нуля через пару дней. Новинка является уверенным и приемлемым устройством, которое может справляться со всем современным в плане приложении, а также тяжелых игрушек.
Достоинства
Недостатки:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей
5,5” IPS
Разрешение
1280х720
Операционная система
Android 7.0
Процессор
MT6737, 4 ядра, 1 300 MГц
Оперативная память
2 ГБ
Встроенная память
16 ГБ
Мобильная связь
GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц
Мобильный Интернет
4G 1/3/7/20; 3G WCDMA 900/2100 MГц, GPRS, EDGE
Wi-Fi
IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth
Версия 4.0
Количество SIM
Dual SIM
Карта памяти
microSD до 32 ГБ
Разрешение камеры
Фронтальная – 2 Мп, основная – 8 Мп
Навигация
GPS
Ёмкость аккумуляторы
2 800 мАч
Размер устройства
152 х 76 х 8,7 мм
Вес устройства
170 г
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