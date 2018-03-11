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Hi-tech

BQ выпустил самый элегантный смартфон

Фото: bq.ru
Tехническими  преимуществами BQ 5507L Iron Max являются высокопроизводительный 4-ядерный процессор с современной ОС Android 7.0. IPS-матрица с HD-разрешением выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень, обеспечивая максимальную яркость и насыщенную цветопередачу изображений.
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Российская компания BQ выпустила новинкуBQ 5507L Iron Max. У модели обычный экран формата 16:9, а не безрамочный с соотношением сторон 18:9. Особенность BQ-5507L Iron Max в другом: гаджет получил металлический корпус, что нечасто встречается в смартфонах среднего ценового сегмента. Стоит смартфон 7490 рублей.

Фото: bq.ru

ВНЕШНИЙ ВИД  

Гаджет получил строгие черты и оптимальные характеристики для бюджетной модели. Аппарат  предлагается в сером, синем и кофейном цветовых вариантах. В распоряжении Dni.ru оказался смартфон серого цвета. BQ 5507L Iron Max оснащен 5,5-дюймовым IPS экраном с разрешение 1280 х 720 точек. Несмотря на большой размер дисплея, смартфон не выскальзывает и удобно лежит в руке. Защита персональных данных обеспечена сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней стороне. Он позволяет назначать и защищать различные данные и функции. Стильный глазок основной камеры совмещен со вспышкой. 

Фото: bq.ru

НАЧИНКА

Техническими  преимуществами новой модели являются высокопроизводительный 4-ядерный процессор MTK6737 с современной ОС Android 7.0 Nougat и поддержкой 4G LTE. Для загрузки мультимедийных приложений и бесперебойной работы с ними в смартфоне установлены 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, которая легко расширяется до 32 Гб  с помощью Micro SD карты. Камеры без претензий – 8-мегапиксельная основная (вспышка, автофокус) и 2-мегапиксельная фронтальная. . Длительное использование смартфона без подзарядки достигается за счет энергоемкого аккумулятора мощностью 2800 мАч. Модем LTE, два SIM-слота и один для карт MicroSD.

Фото: bq.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

IPS-матрица с HD-разрешением выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень – обеспечивает максимальную яркость и насыщенную цветопередачу изображений. Оптика позволяет делать приемлемые снимки, как днем так и ночью. Без проблем можно общаться по видео связи. Дисплей гарантирует высокое качество изображения при воспроизведении фильмов. При средних нагрузках гаджет разряжается до нуля через пару дней. Новинка является уверенным и приемлемым устройством, которое может справляться со всем современным в плане приложении, а также тяжелых игрушек.

Достоинства

  • Стильный дизайн
  • Металлический корпус
  • Есть сканер отпечатков пальцев
  • Адекватный ценник


Недостатки:

  • HD-разрешение
  • Небольшая емкость батареи
  • Камеры могли бы быть и лучше


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Дисплей

5,5” IPS

Разрешение

1280х720

Операционная система

Android 7.0

Процессор

MT6737, 4 ядра, 1 300 MГц

Оперативная память

2 ГБ

Встроенная память

16 ГБ

Мобильная связь

GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц

Мобильный Интернет

4G 1/3/7/20; 3G WCDMA 900/2100 MГц, GPRS, EDGE

Wi-Fi

IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth

Версия 4.0

Количество SIM

Dual SIM

Карта памяти

microSD до 32 ГБ

Разрешение камеры

Фронтальная – 2 Мп, основная – 8 Мп

Навигация

GPS

Ёмкость аккумуляторы

2 800 мАч

Размер устройства

152 х 76 х 8,7 мм

Вес устройства

170 г

11 марта 2018, 17:07

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