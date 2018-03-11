BQ выпустил самый элегантный смартфон

Tехническими преимуществами BQ 5507L Iron Max являются высокопроизводительный 4-ядерный процессор с современной ОС Android 7.0. IPS-матрица с HD-разрешением выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень, обеспечивая максимальную яркость и насыщенную цветопередачу изображений.



Российская компания BQ выпустила новинкуBQ 5507L Iron Max. У модели обычный экран формата 16:9, а не безрамочный с соотношением сторон 18:9. Особенность BQ-5507L Iron Max в другом: гаджет получил металлический корпус, что нечасто встречается в смартфонах среднего ценового сегмента. Стоит смартфон 7490 рублей.

ВНЕШНИЙ ВИД



Гаджет получил строгие черты и оптимальные характеристики для бюджетной модели. Аппарат предлагается в сером, синем и кофейном цветовых вариантах. В распоряжении Dni.ru оказался смартфон серого цвета. BQ 5507L Iron Max оснащен 5,5-дюймовым IPS экраном с разрешение 1280 х 720 точек. Несмотря на большой размер дисплея, смартфон не выскальзывает и удобно лежит в руке. Защита персональных данных обеспечена сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней стороне. Он позволяет назначать и защищать различные данные и функции. Стильный глазок основной камеры совмещен со вспышкой.

НАЧИНКА



Техническими преимуществами новой модели являются высокопроизводительный 4-ядерный процессор MTK6737 с современной ОС Android 7.0 Nougat и поддержкой 4G LTE. Для загрузки мультимедийных приложений и бесперебойной работы с ними в смартфоне установлены 2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной, которая легко расширяется до 32 Гб с помощью Micro SD карты. Камеры без претензий – 8-мегапиксельная основная (вспышка, автофокус) и 2-мегапиксельная фронтальная. . Длительное использование смартфона без подзарядки достигается за счет энергоемкого аккумулятора мощностью 2800 мАч. Модем LTE, два SIM-слота и один для карт MicroSD.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

IPS-матрица с HD-разрешением выводит просмотр видео и фотографий на новый уровень – обеспечивает максимальную яркость и насыщенную цветопередачу изображений. Оптика позволяет делать приемлемые снимки, как днем так и ночью. Без проблем можно общаться по видео связи. Дисплей гарантирует высокое качество изображения при воспроизведении фильмов. При средних нагрузках гаджет разряжается до нуля через пару дней. Новинка является уверенным и приемлемым устройством, которое может справляться со всем современным в плане приложении, а также тяжелых игрушек.

Достоинства

Стильный дизайн

Металлический корпус

Есть сканер отпечатков пальцев

Адекватный ценник





Недостатки:

HD-разрешение

Небольшая емкость батареи

Камеры могли бы быть и лучше





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

