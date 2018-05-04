Недоступно человеческому восприятию: Обнародована запись с изменившимся Солнцем

Ученые NASA при помощи спутника Обсерватория солнечной динамики (SDO) записали испускаемую солнцем энергию в ультрофиолетовом диапазоне. Поскольку он недоступен для восприятия человеческим глазом, получившуюся картину специалисты раскрасили синем цветом.

Короткий ролик, опубликованный на одной из официальных страниц NASA в Twitter демонстрирует непривычную картину – голубое Солнце. На записи видны значительно выступающие дуги силовых линий магнитного поля нашей звезды. В американском космическом агентстве также объяснили, почему сделали запись именно в ультрафиолетовом диапазоне. Они отметили, что солнечный материал при разных температурах излучает свет разной длины волн. Многие из наиболее интересных для изучения областей можно разглядеть именно в этом, недоступном для восприятия простыми смертными, диапазоне.