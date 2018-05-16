Ведущие мировые эксперты по интернет-маркетингу соберутся в Москве на площадке Crocus City Hall. 21-22 мая там пройдет Synergy Digital Forum, посвященный эффективным инструментам онлайн-продвижения.

Главная идея события – дать участникам рабочие тактики и стратегические инструменты продвижения бизнеса в Сети. Эксперты форума раскроют такие темы, как трафик, конверсия и монетизация, аналитика и CRO, контент-маркетинг, SMM, поисковая оптимизация, а также поделятся актуальными инструментами диджитал-маркетинга, полезными кейсами и лайфхаками по онлайн-продвижению.

Организатором масштабной встречи выступила Школа Бизнеса Университета "Синергия", генеральный партнер форума – коммуникационное агентство Synergy Digital.

"Каждый, кто занимается бизнесом, должен посетить Synergy Digital Forum, потому что сегодня нет компании, которая не работала бы в интернете. Ни один бизнес на сегодняшний день не может существовать без работы в интернете". – говорит генеральный директор агентства Synergy Digital Дмитрий Юрков.

Вы получите лучшие инструменты по интернет-маркетингу и тяжелые практики, которые применяют международные корпорации с миллиардными оборотами.

На площадках форума выступят международные спикеры, каждый из которых лучший в своем деле – в веб-аналитике, в SEO, в директ-маркетинге, в контекстной рекламе и так далее. Впервые эти титаны выступят на одной сцене в России.





Спикерами форума станут основатель Skype Йонас Кьеллберг, эксперт №1 в мире по веб-аналитике Авинаш Кошик, основатель крупнейшей в мире компании, которая специализируется на рекламе в YouTube Том Бриз, эксперт по лояльности Алекс Хантер; соавтор бестселлера "Жесткий SMM. Выжать из соцсетей максимум" Ким Уэлш-Филлипс и другие.

Участники форума смогут зафиксировать не менее ста решений, которые затем можно будет реализовать в своей компании. Сделать это можно как самостоятельно, так и под руководством генерального партнера форума.

Идеолог и организатор форума – Школа Бизнеса Университета "Синергия", один из ведущих российских вузов. На его базе работает первая в России Школа Бизнеса "Синергия", имеющая шесть престижных международных аккредитаций AMBA.

Генеральный партнер форума – коммуникационное агентство Synergy Digital, имеющее филиалы в Москве, Нью-Йорке и Дубае. Основные направления деятельности агентства – разработка сайтов, продвижение бизнеса через интернет и повышение продаж. Агентство работает с известными международными корпорациями, среди которых "Газпром", Pepsi, Heineken, Nestle и другие.