Хабенский и Малахов вдохновят на новые свершения

Известные люди вдохновят коллег по цеху и бизнесменов на новые свершения. 23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 – форум об идеях, которые меняют реальность.

Организует встречу Школа бизнеса "Синергия", а главная цель события – вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни. Спикерами форума станут актер Константин Хабенский, журналист и шоумен Андрей Малахов, телеведущий Владимир Соловьев, космонавт-испытатель Сергей Рязанский, продюсер проекта "Наша Russia" Гарик Мартиросян, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки и другие медийные фигуры. По сложившейся традиции, форум пройдет в зале Crocus City Hall, где соберется шесть тысяч участников.

Каждый спикер расскажет о своих личных свершениях: впечатляющих результатах в бизнесе, науке, спорте, культуре, журналистике. На выступление отведено 30 минут, за это время аудитория услышит яркие идеи, которые позволят участникам форума по-новому взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения.





"Предпринимателя, действующего в современных реалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос. Он сталкивается с такой же колоссальной нагрузкой, и должен в считанные секунды суметь принять правильное решение, полагаясь только на себя", – считает герой России Сергей Рязанский. Именно он вынес в безвоздушное пространство факел Сочинской олимпиады. Космонавт уверен в том, что самое главное для человека верить в свои силы.





Школа бизнеса "Синергия" не в первый раз приглашает нестандартных спикеров для участия в бизнес-форумах. По словам организаторов, главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфере деятельности. Так, в предыдущем году одним из выступающих стал Иван Ургант, который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает в бизнесе и жизни.





Школа бизнеса "Синергия" была основана в 1988 году, она стала первой бизнес-школой в России и СНГ. Здесь проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено шестью престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA. У школы есть филиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам Executive Education на английском языке.



