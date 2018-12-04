Гигант приближается: Земле грозит катастрофа

Огромный астероид приблизится к нашей планете 4 декабря. Его длина составляет около 37 метров.

Об опасности предупредило NASA. Небесное тело, получившее название Asteroid 2018 WD2, окажется рядом с Землей в вечерние часы. По данным астрономов, астероид в четыре раза длиннее лондонского двухэтажного автобуса и в шесть раз выше среднего жирафа, передает Express.co.uk.

Прежние столкновения астероидов с Землей показывают, что космические объекты длиной порядка 20 метров могут быть чрезвычайно опасными. Пример тому – падение метеорита в Челябинске.

Однако специалисты отмечают, что только раз в несколько миллионов лет появляется объект, достаточно большой, чтобы угрожать исчезновению цивилизации. "Кратеры на нашей планете, Луне и других небесных телах свидетельствует об этих явлениях", - заявили в NASA.

Как правило, астероиды и метеориты сгорают при входе в атмосферу, не нанося вреда Земле. Астероид WD2 потенциально опасен, но жизни на нашей планете угрожать не будет.

Также стало известно, что космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства OSIRIS-Rex достиг астероида Бенну. Изучать его планируют около года. Затем зонд возьмет образцы с его поверхности и вернется на Землю. Астероид считается потенциально опасным.