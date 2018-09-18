Остались сутки: названа дата конца света

Человечеству остались сутки жизни. К такому заключению пришли исследователи космоса. Они уверены, что планета Нибиру уже приблизилась к Земле.

Авторы катастрофического прогноза – энтузиасты, изучающие космос по фотографиям в интернете. Они разглядели некие просветы на небе, на основании чего и сделали вывод, что к Земле приближаются космические объекты.

Однако в нынешнем предсказании есть одна странная деталь. Обычно подобные пророки не называют конкретной даты, ограничиваясь расплывчатым описанием. Но на сей раз исследователи заявили прямо – Апокалипсис наступит 19 сентября 2018 года. И причиной исчезновения жизни на нашей планете станет столкновение с Нибиру.

По мнению ученых, все разговоры о таинственной планете Нибиру – выдумки. Но уфологи, в свою очередь, ссылаются на записи шумеров. В изученных письменах представителей этого древнего народа хранятся отрывочные сведения о "планете икс". На этом основании предсказывать Апокалипсис наивно, приводит мнение представителей научного сообщества Vladtime.ru.

Неожиданно выяснилось, что и серьезные ученые кое-что знают о грядущем конце света – но тщательно это скрывают. НАСА известно о том, что на днях мимо нашей планеты прошли два огромных космических объекта. Каждый из них мог истребить все живое на Земле за несколько секунд. Пролетевшие мимо астероиды получили названия RY5 и RZ5.

В НАСА информацию не подтвердили, но и опровергать не стали. Однако признали, что падение даже небольшого космического тела может привести к катастрофическим метаморфозам нашей планеты. В результате жизнь на ней исчезнет.