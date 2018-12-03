В США напуганный рыбак снял НЛО на видео
Неопознанный летающий объект американец заметил во время рыбалки. Около 21:00 мужчина увидел в небе яркий неподвижный огонек. В течение часа он периодически становился то более ярким, то более тусклым. Иногда рядом с ним появлялись другие огни. Рыбак не на шутку испугался и снял странное явление. Кадры опубликованы на YouTube.
Пользователи Сети высказали предположения о том, что за объекты могли быть приняты за НЛО. Самыми распространенными мнениями о природе явления стали шаровая молния или огни самолета.
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