Обломки НЛО обрушились на американское побережье
Объект попался в сети, которые защищают пляж от морских животных. Покрытый мягким, похожим на пенопласт материалом, он напоминает часть космического корабля.
Местные жители уверены, что это – часть инопланетного корабля. С ними не согласны фанаты "Звездных войн" – они считают, что это одна из секций "Звезды смерти". Более приземленные исследователи говорят о детали буя или дренажной системы.
Обитатели расположенного неподалеку городка Чарльстон утверждают, что похожий предмет появился и на берегу острова Киава, отделенного от места каролинской находки лишь узким проливом.
Скептики, в свою очередь, не находят в объекте ничего удивительного. Они утверждают, что это обломок какого-либо вооружения. После испытаний, которые проводят военные, течение часто приносит такие предметы к побережью Южной Каролины. Либо же на пляж выбросило обычный космический мусор.
‘Mystery space junk’ washes up on South Carolina beach and mystifies residents https://t.co/snzQNikR5Z pic.twitter.com/dqXVfHVf2W— jimmy alto (@jimmyalto) 8 октября 2018 г.
На днях Dni.Ru писали, как в Мехико веб-камеры засняли появление в небе неопознанного объекта. По мнению некоторых ученых, они получили "неопровержимое доказательство существования инопланетной жизни". Видео опубликовал уфолог Скотт Уоринг на своем Youtube-канале. На записи можно увидеть странный треугольный корабль, который медленно движется в небе над мексиканским городом.
Зрители пришли в ужас от наряда дочки Примадонны
Ситуация вышла из-под контроля
Певицу экстренно прооперировали
За минуту возмущенный родитель употребил 30 нецензурных выражений