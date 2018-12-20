В таинственном астероиде признали зонд инопланетян
Странный космический объект намного ярче обычной кометы. Он был открыт в 2017 году, когда попал в Солнечную систему.
Ученые считают, что Оумуамуа мог быть послан пришельцами. Однако проблема в том, что теперь астероид стремительно улетает от нашей планеты. Гость из недр Вселенной движется по параболе, передает The Sun.
Ряд исследователей предположили, что таинственный объект может быть инопланетным зондом, но теперь узнать это не получится. Они обратили внимание на то, что астероид движется под воздействием солнечного излучения. По мнению астрофизиков, Оумуамуа мог быть "солнечным парусом" для инопланетян.
Другие эксперты уверены: если астероид был послан внеземными цивилизациями, то излучал бы радиосигнал. Оумуамуа мог прибыть с одной из четырех систем с карликовой звездой в центре, откуда начал свой путь более миллиона лет назад.
Ученые смогут окончательно определиться с происхождением загадочного астероида после 2021 года. Именно тогда будет готов подробный обзор звездного неба от телескопа Gaia.
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