"Союз" с экипажем МКС успешно приземлился в Казахстане

Пилотируемый корабль "Союз МС-09" с тремя членами экипажа Международной космической станции – Сергеем Прокопьевым, Александром Герстом и Сереной Ауньон-Чансельор – приземлился в Казахстане, передает телеканал "360". На МКС остались космонавт Олег Кононенко, а также астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Командиром станции стал россиянин.
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