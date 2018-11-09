Жителям Земли грозит большая опасность из космоса

Специалисты из NASA сообщили, что три астероида сблизятся с Землей уже в ближайшую субботу, 10 ноября. Астрономы называют эти объекты "потенциально опасными".

Астероиды получили названия 2018 VS, 2018 VR1 и 2018 VX1. Первый окажется недалеко от Земли в 17:03 мск, второй – через 16 минут, а последний – в 21:21. Первый астероид пролетит на расстоянии 1 386 771 километров, второй – 5 миллионов километров. Третий же окажется ближе всех к Земле – всего в 381 474 километрах, то есть практически на том же расстоянии, как от Луны до Земли.

Астероиды небольшие – каждый из них составляет по 20-30 метров в поперечнике. Они летят со скоростью 9-10 километров в секунду. Астрономы утверждают, что жителям планеты беспокоиться не о чем, потому что столкновение с Землей исключено.

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Ранее ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявили, что астероид Оумуамуа является инопланетным кораблем. К такому выводу специалисты пришли после того, как изучили траекторию и особенности движения космического объекта. "После того как загадочный астероид покинул пределы Солнечной системы, он ускорился, а не замедлился, как это должно было произойти", – сказали ученые. Они отвергли версию о том, что это могло произойти из-за выброса газа из межзвездного объекта – подобное явление характерно только для комет.

Исследователи также обратили внимание на то, что астероид движется под воздействием солнечного излучения. Он может путешествовать по галактике, используя лишь свет в качестве подзарядки. По мнению астрофизиков, Оумуамуа мог когда-то быть "солнечным парусом" для инопланетян.