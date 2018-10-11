Проклятие или заговор: почему потерпел крушение летевший к МКС "Союз"

В этот четверг, 11 октября, произошла авария ракеты-носителя "Союз МС-10". В тот момент на борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Капсула с экипажем успешно приземлилась в Казахстане, все участники полета остались живы. По предварительным данным, авария произошла "после отделения боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя".

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