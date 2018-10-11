Экипаж "Союза" раздавлен перегрузками после аварии на взлете
Авария ракеты-носителя произошла во время старта "Союз МС-10". На борту корабля – члены миссии МКС-57/58, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.
Экипаж испытывает перегрузку в 6g, отметил источник в Роскосмосе. Для сравнения: при старте ракеты перегрузка составляет от 1 до 7 g.
"Союз" должен был отправиться к станции по короткой, четырехвитковой схеме. В таком случае путь занимает примерно шесть часов. При традиционной схеме корабль делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до МКС занимает двое суток, напоминает РИА Новости.
На станции Овчинина с Хейгом ожидал экипаж МКС-56/57. Это российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст и американка Серина Ауньен. Новый экипаж планировал задержаться на орбите на 187 суток.
Запуск осуществлялся с площадки "Гагаринский старт" 11 октября. Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск.
По последним данным, спускаемая капсула с космонавтами благополучно приземлилась на территории Казахстана. Оба члена экипажа живы, об их состоянии пока не сообщается.
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