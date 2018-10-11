Экипаж "Союза" раздавлен перегрузками после аварии на взлете

Технологии Космос Новинки iPhone Интересное

Самое читаемое

"В моей смерти прошу винить Тимати": заявление матери рэпера
Кожа да кости: Пугачева усохла до состояния мощей
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Участник "Дома-2" удовлетворял любовницу на глазах детей и сжираемой раком жены
Мать до последнего запрещала Кобзону заниматься сексом
партнеры
Четверг 11 октября
Лента новостей
13:44
США нашли способ выкинуть "Газпром" из Европы
13:42
В Петербурге эвакуировали Морской вокзал
13:39
Принц Гарри и Меган Маркл станут многодетными родителями
13:36
Ядовитое молоко заполнило прилавки российских магазинов
13:34
На Кубани женщина до смерти залечила сына
13:14
Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам
13:02
Кокорин развалился в кресле на допросе в полиции (видео)
12:36
Сафронов показал новорожденную дочь (видео)
12:18
Володин рассказал об альтернативе ПАСЕ
12:12
Валерия в трусах закричала от отчаяния
12:09
От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных
11:49
В Казани автобус врезался в трамвай
11:43
Москвич выставил на продажу квартиру с пожилой матерью
11:36
На лесопилке в Поморье погиб молодой рабочий
11:30
Глава "МегаФона" ушел в отставку
11:28
"Для нее все мужики – козлы": бывший муж о разводе Ани Лорак
11:19
Российская актриса показала откровенное фото
11:15
Гагарину с растекшимися губами умоляют остановиться
10:59
Фрик Джигурда вляпался в убийство
10:56
Под Москвой фургон сбил пешехода и скрылся
10:45
Голый Гоша Куценко прогулялся по улице (видео)
10:38
"Где красота?": невеста Тимати сняла расплывшуюся Рудову
10:29
В башкирском торговом центре произошло обрушение
10:21
Молодой водитель сбил двух человек на пешеходном переходе
10:14
Кокорина и Мамаева оправдали за зверское нападение на водителя
10:09
Порошенко после избиения выкинут на улицу
09:50
Виновник смертельного ДТП пытался подставить погибшую пассажирку
09:40
Магазин "O,matras!" представил новый функционал для выбора оптимального матраса
09:40
Террористы в Сирии похитили бочки с хлором (видео)
09:40
При пожаре под Ростовом погиб человек
09:33
В Москве у безработного угнали машину за семь миллионов
09:28
На Урале автобус с пассажирами протаранил легковушку (фото)
09:25
"Я долго спал с поросенком": сенсационное признание Игоря Верника
09:17
В Москве КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
09:06
"На пороге войны": Киев предупредили о последствиях религиозного раскола
08:58
Приемная мать сломала ребенку ногу из-за домашнего задания
08:42
Брошенную ни с чем Бузову пожалел отец восьмерых детей
08:31
Кокорина и Мамаева поставили на контроль в ФИФА
08:23
В Сургуте ребенок выпал из окна из-за собаки
08:20
У Курильских островов произошло землетрясение
08:12
В массовой аварии на юго-востоке Москвы пострадал человек
08:08
В Красноярске мужчина избил и ограбил маленького мальчика (видео)
22:41
MICE-CONNECTION-2018: новое слово в индустрии делового туризма
21:58
Трамп потерял свою лучшую женщину
21:48
Невеста Тимати ждет мальчика
21:45
Валерия заявилась к Дробышу в леопардовых панталонах
21:20
Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
21:19
Названа неожиданная причина рака полости рта
21:05
Кокорина задержали вслед за Мамаевым
20:59
Народ ошеломил огромный агрегат Билана
20:53
История дружбы Кокорина и Мамаева
20:44
Путин вступился за Нурмагомедова перед строгим наказанием отца
20:41
Россиянин приехал к жене с цветами и зарезал ее
20:23
Бузова публично обратилась к Тарасову: Где эти клятвы?
20:07
"Так не делается": нелепое оправдание скрывающегося от полиции Кокорина
19:57
75-летнего тагильчанина судят за срубленную яблоню
19:53
На троих: в деле Скрипаля новый обвиняемый
19:39
Внук скрывает от Пугачевой чудовищный секрет
19:27
Шнуров женится на эффектной блондинке
19:03
Турчак займется подготовкой "Лидеров России"
18:53
Скупердяй Петросян расщедрился ради юной любовницы
18:50
Россиянин избил лопатой посетителя кафе
18:40
Меган Маркл вынудила подкаблучника Гарри избавиться от "плохих" друзей
18:12
Трамп до дрожи напугал избитого Порошенко
18:11
Тело начинает вибрировать: Басков откровенно о любимой позе
18:06
Почувствовавший недомогание водитель устроил смертельное ДТП
17:46
"Единая Россия" просит разобраться с одиозной памяткой первоклассникам
17:43
В московском метро встали поезда
17:33
Расстрелянная возле дома красавица-следователь умерла на руках мужа
17:30
Страдающий бесплодием известный актер разоблачил родившую от него любовницу
17:21
Под Волгоградом женщина насмерть забила трехлетнего сына
17:12
Что построят в Москве до 2022 года
16:56
Испуганный Мамаев оказался в полиции после угроз
16:48
Хитрая Украина оставила "Газпром" с носом
16:45
Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
16:21
Захарова в элегантном розовом платье покорила народ
16:05
Шесть спален и погреб на тысячу бутылок: любовник купил Шейк роскошный особняк
16:03
Бывшая жена отправила Гобозова из "Дома-2" на небеса
16:02
"Бухнула?": Волочкова в колхозном наряде появилась после новости об инсульте
15:57
Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
15:32
"Беспредел и позорище": Кудрявцева взорвалась из-за мерзкой драки
15:31
Звезда "Дома-2" раздает сперматозоиды нуждающимся
15:28
С кучей долгов и кредитов: жених Бузовой оставил супругу без денег
15:08
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
15:05
Известная актриса развелась с мужем
15:01
Отец смачно выругался, защищая дебошира Мамаева
14:44
Звезда "Аритмии" стала жертвой насилия в больнице
14:39
На украинскую журналистку напали во время акции протеста (видео)
14:32
Врачи запретили выступать тяжелобольной Аните Цой
14:24
Лукашенко окончательно отвернулся от России
14:22
Униженная Седокова прячется под маской
14:16
По дороге из Смоленска в Петербург пропала колбаса на три миллиона
14:12
Под Омском LADA насмерть сбила пенсионерку
14:03
Андреев из "Иванушек" закатил сцену ревности мужику
13:58
Шнуров ужаснул следами побоев после развода
13:51
В Уфе пассажирский автобус снес остановку с людьми
13:45
"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН
13:42
Американцы решились на воровство российского оружия из жадности
13:39
Госдума одобрила налоговые льготы для предпенсионеров
13:34
С кем проводит время предавший Лорак муж
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она очень опытная": Шаляпин рассказал о сексе с горячей Цымбалюк-Романовской
Шепелева погнали с Первого канала вслед за Стриженовой
У заплывшей жиром Волочковой вывалились бока в обтягивающем платье
Шепелев заткнул Малахова за пояс после ссоры
Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме
"Ненавижу": Серов об избитой телеведущей
Hi-tech

Экипаж "Союза" раздавлен перегрузками после аварии на взлете

Фото: GLOBAL LOOK press
Новый экипаж МКС испытывает предельные перегрузки. Алексей Овчинин и Ник Хейг готовятся к аварийному приземлению.
прочитано 4202 раза

Авария ракеты-носителя произошла во время старта "Союз МС-10". На борту корабля – члены миссии МКС-57/58, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Трансляция прекратилась спустя несколько минут после старта.

ПО ТЕМЕ

Подробности загадочной истории с продырявленным кораблем "Союз"

Россия закрыла космос для американцев

Экипаж испытывает перегрузку в 6g, отметил источник в Роскосмосе. Для сравнения: при старте ракеты перегрузка составляет от 1 до 7 g.

"Союз" должен был отправиться к станции по короткой, четырехвитковой схеме. В таком случае путь занимает примерно шесть часов. При традиционной схеме корабль делает около 34 оборотов вокруг Земли, а путь до МКС занимает двое суток, напоминает РИА Новости.

На станции Овчинина с Хейгом ожидал экипаж МКС-56/57. Это российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст и американка Серина Ауньен. Новый экипаж планировал задержаться на орбите на 187 суток.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Движение «Мой город!» (@dvizheniemoigorod)

Запуск осуществлялся с площадки "Гагаринский старт" 11 октября. Стыковка с орбитальной станцией была намечена на 17:44 мск.  

По последним данным, спускаемая капсула с космонавтами благополучно приземлилась на территории Казахстана. Оба члена экипажа живы, об их состоянии пока не сообщается.

Автор: Андрей Евлампиев11 октября 2018, 12:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

567

комментарии

Политика

Лукашенко окончательно отвернулся от России
"Бесила Трампа": раскрыта причина увольнения главного критика России в ООН
Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе
Путин раскрыл важный секрет

Шоу-бизнес

Стала известна обидная кличка изгнанной Андреевой
Седокова проиграла в борьбе за маленькую дочь
"Танец пьяного матроса": грузную Волочкову высмеяли за конвульсии на сцене
Сафронов показал новорожденную дочь (видео)

Проишествия

Подробности жуткой расправы над следователем под Москвой (видео)
Камеры сняли убийство королевы красоты
Звезде музыкального шоу угрожают убийством
Напуганный Порошенко бросился за помощью после взрывов

Lifestyle

Пугачеву преследует сексуальный маньяк
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Когда шоу "Слава богу, ты пришел!" вернется на экраны
Тело Азнавура нашли в ванной: в смерти певца появились нестыковки
Шоу-бизнес

Гагарину с растекшимися губами умоляют остановиться

Певица выложила снимок в новом образе в Instagram
Шоу-бизнес

"Я долго спал с поросенком": сенсационное признание Игоря Верника

Артист рассказал о первой настоящей любви
Шоу-бизнес

Валерия в трусах закричала от отчаяния

Борьба со страхом и болью закалили артистку
Шоу-бизнес

От шикарной Пугачевой отвернулись в магазине для бедных

Кризис ударил и по Примадонне

Гороскоп

Появились данные о разрыве дочери Хакамады с женихом
"Только деньги": отношения Борисовой с мужчинами шокировали
Старушка-жена высосет из Солнцева все соки за семь лет
Астрологический прогноз с 8 по 14 октября 2018 года

Фоторепортажи

Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру
Похудевшая Гришаева изменилась до неузнаваемости
Одиночество в роскоши: какие звезды разбогатели после развода
В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

Спорт

"Уроды": команда отвернулась от дебошира Кокорина
Глава UFC ответил на угрозы бойца Нурмагомедова
"По всей строгости закона": Кокорина и Мамаева призвали к ответу
Придется отвечать за наколки: Мамаеву грозит страшная опасность в тюрьме

Регионы

Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
В порту Петербурга взорвался корабль
Избил и изнасиловал: житель Петербурга напал на собственную жену
Школьницу из Кузбасса зверски избил парень-уголовник
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru