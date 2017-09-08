Поклонников Apple заставят биться на смерть за iPhone 8

Ежегодно толпа фанатов Apple штурмует магазины, желая заполучить новенькую модель культового смартфона. Весьма вероятно, что в этом году битва покупателей друг будет еще более ожесточенной, ведь могут привезти ограниченное количество iPhone 8.

В западных СМИ появилась информация о том, что компания Apple столкнулась со сложностями при сборке новой модели iPhone. Из-за этого производство смартфонов было отложено на месяц, передает The Wall Street Journal.

На данный момент ситуация стабилизировалась, и компания Foxconn, отвечающая за сборку телефонов, нарастила темпы работы. Однако источники издания опасаются, что этого недостаточно, и заказавшие заранее новые iPhone фанаты получат их с задержкой.

Кроме того, дефицит поставок смартфонов в магазины приведет к тому, что в день старта продаж ажиотаж будет намного больше обычного. Поклонникам Apple придется биться на смерть ради того, чтобы успеть ухватить новую модель.

Ранее стало известно, что в "серых" магазинах открыт предзаказ на iPhone 8. Цены у поставщиков различаются в разы. В формах для предварительных заказов в неофициальных магазинах фигурируют суммы от 56 до 90 тысяч рублей. В то же время на популярных досках объявлений за новинку от Apple просят до 350 тысяч.

В Сеть также попало видео, демонстрирующее работу iPhone 8. Предположительно, запись могла быть сделана на заводе по производству смартфонов. Ролик был размещен в китайской соцсети Weibo, а также на видеохостинге Streamable. Впрочем, некоторые эксперты считают, что "слитое" видео – всего лишь фейк.