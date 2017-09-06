Искатели НЛО сняли "секретную тюрьму инопланетян" (видео)
Поскольку Зона-51 является закрытой и тщательно охраняемой территорией, то конспирологам пришлось подняться на пик Тикабу, расположенный недалеко от базы, и оттуда снять на камеру ее территорию. Результаты своих усилий ученые опубликовали на видеохостинге Youtube.
Однако, к разочарованию поклонников теории пришельцев, с такого расстояния ничего необычного запечатлеть не удалось. На кадрах видна лишь взлетно-посадочная полоса военной базы и передвигающиеся по территории машины.
Отметим, что многие ученые уверены, что в 40-х годах XX века в районе Зоны-51 разбился корабль инопланетян. С тех пор об этой базе ходят разные слухи. В частности о том, что пришельцев до сих пор держат в заложниках и проводят над ними опыты.
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