Как компания из Индии покоряет российский рынок телефонов

C июля 2013 года Рамник Кохли работает в компании Micromax на должности главы представительства Micromax Informatics в России. Dni.ru пообщались с топ-менеджером и выяснили, как его компания добилась успеха. Кроме этого топ-менеджер рассказал о российских бизнес реалиях, конкурентах и путешествиях в Индию.

Micromaxstore.ru – официальный интернет-магазин индийского бренда Micromax в России. Micromax – одна из лидирующих компаний-производителей электроники в Индии, замыкающая десятку крупнейших игроков на мировом рынке мобильных телефонов (по данным Counterpoint).

С чего начинали строить бизнес в России? Какие были трудности на начальном этапе?

Изначально мы исследовали крупные телеком рынки по всему миру и поняли, что российский рынок очень нам интересен из-за того, что в России большой сегмент доступных мобильных телефонов, то есть тот сегмент, в котором Micromax работает. Мы решили после проведенных исследований выйти именно на этот рынок и прикинули, что российский рынок мобильных телефонов в штуках примерно равен всему рынку Европы. Далее было общение с различными дистрибьюторами, в том числе VVP Group, потом поняли что это – правильный партнер для нашего бизнеса. В принципе, ни с какими сложностями на начальном этапе не сталкивались. Большое время понадобилось для того, чтобы перестроить весь рабочий процесс. Например, процесс сертификации в России занял 45 дней в общей сложности. После 4-5 месяцев исследований, работы, переговоров мы запустились.

Что помимо смартфонов планирует привозить в Россию Micromax?

Планируем в ближайшее время привозить LED-телевизоры. Думаем, что категория бюджетные LED-экраны будет пользоваться большим спросом в России. Немного у нас будет брендов-конкурентов, которые представляют смартфоны, мобильные телефоны и телевизоры. В Индии в начале 2017 года мы запустили такую категорию, как кондиционеры, думаю и для России такая категория будет перспективной. Но всему свое время.

Кого из прямых конкурентов могли бы назвать?

Так как у нас амбициозная цель – войти в топ рынка, поэтому постоянно отслеживаем тенденции и настроения рынка. Особенно следим за нововведениями разных брендов, не только бюджетного сегмента. Затем предлагаем потребителю эти новшества, но уже по доступной цене.

Какие качества вы больше всего цените в своих сотрудниках? Что для вас является определяющем при из отборе?

Для меня главное, чтобы сотрудники были со мной честны, агрессивные в работе – проникались своим делом. Важно, чтобы мои сотрудники проявляли заинтересованность, приходили ко мне со своими идеями, соображениями, а не только выполняли свои обязанности.

Какие фильмы вас вдохновляют?

Исторические и документальные. Только исторические фильмы могу пересматривать, не уставая.

Есть ли у вас любимое место в России, в Москве?

Мое любимое место в Москве – Парк Победы. Там очень хорошая экспозиция. Сам я там был несколько раз и постоянно вожу туда знакомых, которые приезжают в Россию из разных стран.

Что надо обязательно посетить при поездке в Индию? И какие блюда вы бы рекомендовали попробовать?

Обязательно надо посмотреть Тадж-Махал, замечательное красивое место, значимый памятник нашей культуры. Всем советую в Индии ехать в город Агра и оценить это мраморное произведение искусства. Кухня разная и меняется в зависимости от штата. Каждый штат имеет свои традиции, культуру, одежду, иногда даже свою религию, язык и, конечно, кухню. Поэтому нет универсального блюда. Про Индию говорят “unity and diversity”, то есть она разная и едина одновременно. В Индию надо ездить и открывать ее для себя.