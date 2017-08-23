"Росатом" поможет "Роскосмосу"

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики госкорпорации "Росатом" и "Российские космические системы" (РКС) подписали соглашение о сотрудничестве в области создания системы полного жизненного цикла изделий. Речь идет о сотрудничестве в разработке и внедрении современных методов управления. Также совместные усилия будут направлены на создание российских решений в IT-области, в том числе с учетом нужд ракетно-космической отрасли.

Как рассказал гендиректор "Российских космических систем" Андрей Тюлин, основой сотрудничества двух предприятий станут наработки российских ядерщиков по созданию системы полного жизненного цикла "Цифровое предприятие". По его словам, будет внимательно изучен опыт коллег, после чего система будет адаптирована и внедрена на предприятиях холдинга РКС. "Мы ожидаем, что сотрудничество позволит нам диверсифицировать использование программного обеспечения и сэкономить существенный объем денежных средств", – заявил он.

Глава Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной физики Валентин Костюков, в свою очередь, отметил, что разработанная информационная система универсальна и может использоваться на любых крупных промпредприятиях. "Сейчас она проходит стадию отработки, – уточнил специалист. – Использование опыта и компетенций РКС позволит нам совместно улучшить нашу систему и масштабировать ее для дальнейшего внедрения на российских промышленных предприятиях".





Важной частью сотрудничества компаний атомной и космической отраслей станет разработка нормативно-методической документации для управления циклами разработки, изготовления, эксплуатации и утилизации продукции. Также планируется разработка новых блоков системы "Цифровое предприятие", предназначенных для использования предприятиями ракетно-космической отрасли.



Компоненты системы "Цифровое предприятие" включают сквозную 3D-технологию полного жизненного цикла изделий, комплекс систем управления предприятием и производством изделий, информационную систему оптимизации и реинжиниринга бизнес-процессов, защищенную аппаратно-программную платформу. Планируется, что внедрение этой системы позволит импортное ПО.