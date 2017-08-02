Британию атаковал "зомби-вирус"
Вирус делает из этих насекомых "зомби". Он заставляет их ползти на солнечный свет, где они умирают, а позднее "взрываются", заражая других.
Зомби-вирус поразил гусениц коконопряда дубового, которые обычно прячутся в тени, чтобы их не заметили птицы. Останки насекомых обнаружил специалист из организации Wildlife Trust Крис Миллер, сообщает The Telegraph.
Мужчина занимался съемкой бабочек на камеру. По его словам, происходящее с гусеницами напоминает фильмы ужасов про зомби. Инфекция постепенно растворяет внутренности насекомого и делает тонкими его покровы.
Зараженное вирусом насекомое выползает на солнце. Даже слабое механическое воздействие может привести к разрыву кожи, после чего выделяется жидкость, которая заражает других членистоногих. Wildlife Trust обратилась к британцам с просьбой сообщать о выползающих на солнце насекомых и других живых существах, таких, как улитки, поскольку они тоже могут быть заражены.
Напомним, ранее в июне Ученые из Колумбийского университета (Нью-Йорк) назвали основной источник смертельных коронавирусных инфекций. Оказалось, что их основным резервуаром являются летучие мыши. Коронавирусы вызывают у человека и других млекопитающих тяжелый острый респираторный синдром (SARS).
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