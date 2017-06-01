Россиян призвали готовиться к нашествию роботов

Уже сейчас на Земле работают 19 миллионов роботов, и их количество удваивается каждые два года. Если так будет и дальше, то к 2030 году роботов будет больше, чем людей.

Люди начнут массово терять работу, потому что искусственный интеллект заменит человека через 45 лет. Через 120 лет на всех возможных рабочих позициях будет задействован исключительно компьютер.



Российский футуролог Андрей Коротаев в интервью НСН назвал нашествие роботов реальной и серьезной проблемой.



"Это вполне реально, что по целому ряду направлений предполагается вытеснение человека машинами. Свою роль здесь сыграют и искусственный интеллект, и 3D-технологии, которые приведут, например, к ликвидации профессии фрезеровщика", – отметил он.

Главный футуролог Cisco Дэйв Эванс (Dave Evans), снискавший широкую известность своими долгосрочными прогнозами, считает, что нет никакого сомнения в том, что рано или поздно человек создаст искусственный интеллект, который сможет сравниться с интеллектом человека. Через 20-30 лет, по некоторым прогнозам, компьютер ценой в $1000 будет иметь процессорную мощность, равную вычислительной мощности девяти миллиардов человеческих "мозгов".

У IBM есть проект "Blue Brain", они изучают, как работает мозг человека: вся химия, вся физика, нейроны, синапсы. Через 10-15 лет, когда этот проект завершится, мы получим представление об архитектуре человеческого мозга. Тогда может встать вопрос и о воспроизведении данной технологии.

Совсем недавно один российский банк объявил, что благодаря внедрению систем искусственного интеллекта (ИИ) он сможет высвободить около трех тысяч рабочих мест. Технология, угрожающая нам безработицей, называется машинным обучением.

Андрей Коротаев считает, что если на тему замены человека искусственным интеллектом не обращать внимания, то рано или поздно это неизбежно приведет к чудовищному росту безработицы.

При этом полномочный представитель российского правительства при Госдуме Александр Синенко сегодня предложил рассмотреть возможность замены депутатов роботами. В комитете по законодательству к такой идее отнеслись со скепсисом. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов заявил НСН, что часть технической работы вполне можно автоматизировать. По мнению парламентария, так граждане смогут увидеть плоды трудов Инновационного центра "Сколково"

Милонов готов поручить роботу часть своих депутатских обязанностей "Это серьезная проблема, потому что пока не найдено внятного ответа, как занять тех, кто будет вытесняться из сферы производства. Все это грозит ростом безработицы в целом ряде стран. Теме уделяется недостаточно внимания и хорошо, что такие прогнозы появляются".