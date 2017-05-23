Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru

Российская компания наградит россиянина, который стал призером британского конкурса программистов. Mail.Ru Group выплатит ему всю сумму, причитавшуюся ему, как занявшему второе место в состязании. Положенную Владимиру Игловикову премию британцы решили не выплачивать ему, так как он является гражданином России.

В компании считают, что в IT-сфере не должно быть национальностей и границ. "Отрасль развивается быстрее и эффективнее всего, когда у специалистов есть возможность делиться знаниями и опытом", – сообщили там.



Следуя этому убеждению, Mail.Ru Group взяла на себя выплату 12 тысяч фунтов стерлингов российскому программисту. В компании подчеркнули, что ее представитель уже связался с победителем и сообщил о решении компании.

Решение об удержании призовых было принято британскими организаторами состязания, несмотря на то, что Владимир Игловиков вошел в число победителей конкурса Data Science Challenge, отмечает ТАСС.

"Mail.Ru Group выплатит Владимиру Игловикову 12 тысяч фунтов стерлингов – столько ему полагалось за второе место", – заявил представитель российской IT-компании. Ранее стало известно, что нашему программисту было отказано в выплате вознаграждения из-за его российского гражданства.

По этой причине организаторы конкурса уведомили его об исключении из числа призеров. По условиям состязания, вознаграждение не выплачивается гражданам стран, которые имеют менее 38 баллов в рейтинге проникновения коррупции Transparency International (у России – 27 баллов).