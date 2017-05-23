Лишенный награды программист получит приз от Mail.Ru
В компании считают, что в IT-сфере не должно быть
национальностей и границ. "Отрасль развивается быстрее и эффективнее
всего, когда у специалистов есть возможность делиться знаниями и опытом",
– сообщили там.
Следуя этому убеждению, Mail.Ru Group взяла на себя выплату 12 тысяч фунтов стерлингов российскому программисту. В компании подчеркнули, что ее представитель уже связался с победителем и сообщил о решении компании.
Решение об удержании призовых было принято британскими организаторами состязания, несмотря на то, что Владимир Игловиков вошел в число победителей конкурса Data Science Challenge, отмечает ТАСС.
"Mail.Ru Group выплатит Владимиру Игловикову 12 тысяч фунтов стерлингов – столько ему полагалось за второе место", – заявил представитель российской IT-компании. Ранее стало известно, что нашему программисту было отказано в выплате вознаграждения из-за его российского гражданства.
По этой причине организаторы конкурса уведомили его об исключении из числа призеров. По условиям состязания, вознаграждение не выплачивается гражданам стран, которые имеют менее 38 баллов в рейтинге проникновения коррупции Transparency International (у России – 27 баллов).
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