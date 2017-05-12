Названы самые популярные профессии у школьников

Эксперты отмечают, что в последнее время все больше растет популярность среднего профессионального образования. При этом, наибольшим спросом у школьников пользуются такие специальности как повар, программист и сварщик.

Как рассказала замминистра образования Людмила Огородова, в последнее время отношение к среднему специальному образованию резко изменилось. Если раньше учеба в колледжах и техникумах была не так популярна, то сейчас школьники все чаще предпочитают закончить девять классов и пойти получить какую-то реальную профессию, передает сайт "Комсомольская правда".

"Мы провели реорганизацию и мониторинг учреждений СПО. Сегодня подавляющее большинство из них – это многопрофильные крупные образовательные учреждения, которые могут решать задачи экономического роста своего региона. И наше внимание приковано к подготовке кадров по новым профессиям по международным стандартам World Skills", – пояснила Огородова.

По словам замминистра, сейчас в техникумах и колледжах можно получить не только традиционные профессии (такие, как слесарь или парикмахер), но и новые специальности – например, робототехник или оператор беспилотников. Огородова подчеркнула, что сейчас в сфере среднего специального образования сделан упор на 50 наиболее перспективных профессий.

По ее словам, наиболее востребованы среди россиян такие специальности, как повар, программист, мастер по ремонту автомобилей и сварщик. "При составлении перечня учитывались и те профессии, которые наиболее востребованы в регионах – это электромонтер, мастер отделочных работ, педагог начальных классов и бухгалтер", – добавила замминистра.