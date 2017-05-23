Планета Земля произошла от космического пончика

Американские ученые заявили о существовании нового типа космических тел во Вселенной. Объекты, по внешнему виду напоминающие пончики, получили название "синестии".

При помощи специальной программы HERCULES специалисты рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности, передает сайт "Комсомольская правда". В том случае, если угловая скорость вращения подобного объекта на экваторе превышает орбитальную, и возникает синестия, установили они.

Правда продолжительное время существовать в виде своеобразного космического пончика с раскаленным ядром в центре космическое тело не может. Рано или поздно – в зависимости от количества имеющейся материи – из синестии выделяется обычная планета и спутники.

Ученые предположили, что именно таким образом за сто лет и возникли Земля и Луна. Отметим, раньше наиболее вероятной версией называлась та, по которой единственный естественный спутник нашей планеты откололся от нее на ранних этапах формирования в результате некоей космической катастрофы, например – столкновения с астероидом.

Впрочем, существует простой способ примирить две на первый взгляд противоречащие друг другу теории. Дело в том, что согласно теории американских ученых, открывших миру сенестии, чаще всего подобные космические объекты возникают при столкновении двух быстровращающихся небесных тел.

Название для синестий было взято от греческого слова "вместе", а также имени античной богини домашнего очага Гестии. Пока новые космические объекты существуют лишь на бумаге и в расчетах специалистов.