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Планета Земля произошла от космического пончика

Фото: Dni.Ru
Американские ученые заявили о существовании нового типа космических тел во Вселенной. Объекты, по внешнему виду напоминающие пончики, получили название "синестии".
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При помощи специальной программы HERCULES специалисты рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности, передает сайт "Комсомольская правда". В том случае, если угловая скорость вращения подобного объекта на экваторе превышает орбитальную, и возникает синестия, установили они.

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Правда продолжительное время существовать в виде своеобразного космического пончика с раскаленным ядром в центре космическое тело не может. Рано или поздно – в зависимости от количества имеющейся материи – из синестии выделяется обычная планета и спутники.

Ученые предположили, что именно таким образом за сто лет и возникли Земля и Луна. Отметим, раньше наиболее вероятной версией называлась та, по которой единственный естественный спутник нашей планеты откололся от нее на ранних этапах формирования в результате некоей космической катастрофы, например – столкновения с астероидом.

Впрочем, существует простой способ примирить две на первый взгляд противоречащие друг другу теории. Дело в том, что согласно теории американских ученых, открывших миру сенестии, чаще всего подобные космические объекты возникают при столкновении двух быстровращающихся небесных тел.

Название для синестий было взято от греческого слова "вместе", а также имени античной богини домашнего очага Гестии. Пока новые космические объекты существуют лишь на бумаге и в расчетах специалистов.

Автор: Геннадий Куприянов23 мая 2017, 19:05
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