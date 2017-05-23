Планета Земля произошла от космического пончика
При помощи специальной программы HERCULES специалисты рассмотрели эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности, передает сайт "Комсомольская правда". В том случае, если угловая скорость вращения подобного объекта на экваторе превышает орбитальную, и возникает синестия, установили они.
Правда продолжительное время существовать в виде своеобразного космического пончика с раскаленным ядром в центре космическое тело не может. Рано или поздно – в зависимости от количества имеющейся материи – из синестии выделяется обычная планета и спутники.
Ученые предположили, что именно таким образом за сто лет и возникли Земля и Луна. Отметим, раньше наиболее вероятной версией называлась та, по которой единственный естественный спутник нашей планеты откололся от нее на ранних этапах формирования в результате некоей космической катастрофы, например – столкновения с астероидом.
Впрочем, существует простой способ примирить две на первый взгляд противоречащие друг другу теории. Дело в том, что согласно теории американских ученых, открывших миру сенестии, чаще всего подобные космические объекты возникают при столкновении двух быстровращающихся небесных тел.
Название для синестий было взято от греческого слова "вместе", а также имени античной богини домашнего очага Гестии. Пока новые космические объекты существуют лишь на бумаге и в расчетах специалистов.
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