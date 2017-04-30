Космонавт снял "защитное поле" Земли

Французский космонавт Тома Песке выложил на своей странице в Twitter фрагмент ночной съемки Земли с орбиты. На видео получился интересный эффект, благодаря которому кажется, будто нашу планету окружает некое защитное энергетическое поле зеленого цвета.

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