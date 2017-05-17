На Украине назвали безумную причину запрета "Яндекс.Пробок"

Украинские военные солидарны с решением киевских властей внести компанию "Яндекс" в санкционный список. Они считают, что сервисы этой корпорации могли бы быть использованы при планировании военного наступления. Доказательства своей безумной теории они не предоставили.

Сотрудник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что российские сервисы якобы представляют военную угрозу. По его мнению, "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор" могли использоваться при планировании "любого наступления, прорыва или каких-то других действий".

Примечательно, что в качестве потенциально опасных для страны сведений он рассматривает общедоступную информацию. "Это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускную способность и загруженность всех дорог на территории Украины", – цитирует УНН руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.

"Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", – заключил Валентин Петров. Отметим, что технологию планирования "прорыва или каких-то других действий" сотрудник СНБО не объяснил, и мифическая "российская угроза" вновь оказалась недоказанной.

Директор украинского филиала Института стран СНГ с юмором прокомментировал заявление руководителя одного из департаментов СНБО. "Вон оно что! Оказывается, Яндекс-Пробки запретили, потому что русские танкисты, въезжая в Киев, будут знать, как пробки на дорогах объезжать! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)" – написал он в социальной сети Facebook.

- Яндекс.пробки, музыка, караул, ЗРАДА!!!!

- Тысячи погибших!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Плевать!! Яндекс.пробки, музыка! ТАКНИЗЯ! — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 16 мая 2017 г.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 мая 2017 года подписал указ о расширении списка физических и юридических лиц, против которых должны быть применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции. В этот перечень также вошел холдинг Mail.Ru Group, вследствие чего под запрет попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".