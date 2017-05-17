На Украине назвали безумную причину запрета "Яндекс.Пробок"
Сотрудник Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров заявил, что российские сервисы якобы представляют военную угрозу. По его мнению, "Яндекс.Пробки" и "Яндекс.Навигатор" могли использоваться при планировании "любого наступления, прорыва или каких-то других действий".
Примечательно, что в качестве потенциально опасных для страны сведений он рассматривает общедоступную информацию. "Это же в режиме онлайн получается информация о состоянии путей, пропускную способность и загруженность всех дорог на территории Украины", – цитирует УНН руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО.
"Не нужны и агентура, разведчики, даже спутники не нужны. Мы все сами даем", – заключил Валентин Петров. Отметим, что технологию планирования "прорыва или каких-то других действий" сотрудник СНБО не объяснил, и мифическая "российская угроза" вновь оказалась недоказанной.
Директор украинского филиала Института стран СНГ с юмором прокомментировал заявление руководителя одного из департаментов СНБО. "Вон оно что! Оказывается, Яндекс-Пробки запретили, потому что русские танкисты, въезжая в Киев, будут знать, как пробки на дорогах объезжать! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.)" – написал он в социальной сети Facebook.
- Яндекс.пробки, музыка, караул, ЗРАДА!!!!— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 16 мая 2017 г.
- Тысячи погибших!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Плевать!! Яндекс.пробки, музыка! ТАКНИЗЯ!
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 мая 2017 года подписал указ о расширении списка физических и юридических лиц, против которых должны быть применены персональные, экономические и другие ограничительные санкции. В этот перечень также вошел холдинг Mail.Ru Group, вследствие чего под запрет попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Наталья Шкулева опубликовала любопытную видеозапись
Анна оказалась совсем не так хороша, как Татьяна
Актер трепетно прижал коллегу к своей широкой груди
Четырехлетний отпрыск знаменитостей носит люксовые вещи