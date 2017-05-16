Порошенко запретил украинцам "ВКонтакте" и "Одноклассники"
Документ о новых антироссийских санкциях был опубликован на официальном сайте президента Украины. Согласно указу, онлайн-провайдеры обязаны запретить доступ к ресурсам попавшего в черный список холдинга Mail.Ru Group, среди которых – популярные российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также под ограничения попал и сам сервис Mail.ru.
Отметим, что санкции введены и в отношении официальных сайтов российских телеканалов, в частности – ТНТ, "Звезда" и ТВЦ. Кроме того, на Украине теперь нельзя зайти на страницы компаний-разработчиков антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и DrWeb.
Также в черный список попали и сервисы корпорации "Яндекс". Примечательно, что указ президента предусматривает блокировку всех ресурсов компании, кроме главной страницы.
Напомним, в феврале 2017 года советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать жителям страны доступ к социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", так как эти ресурсы якобы контролируются российскими спецслужбами. "Надеюсь, что и Министерство образования также присоединится и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей", – заявил представитель ведомства.
Украина заблокирует доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Потому что свободная страна, понятно да!— Sergei Pimenov (@ser_hero) 16 мая 2017 г.
Добавим, документ вступил в силу в день публикации, то есть 15 мая 2017 года. В расширенном санкционном списке теперь 1228 человек, среди которых – предприниматели, чиновники и депутаты. Также на Украине запрещены 468 российских компаний, часть которых находится на территории Крымского полуострова.
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