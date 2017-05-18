В России разработали топливо из отрубей

Студенческая научная группа Томского политеха обратила внимание, что тепла от сгорания отрубей получается почти столько же, сколько и от сжигания угля. Золы при этом остается существенно меньше.

После переработки зерна в муку остаются непереработанные отходы. Это твердые составляющие зерна, так называемые отруби. Как правило, эти отходы отправляются на свалку. Но возможно и более рациональное их использование.

"А ведь у отходов мукомольного производства очень хорошие характеристики: их теплота сгорания сопоставима с теплотой сгорания бурых углей, а зольность значительно меньше. И применять этот материал в качестве топлива было бы гораздо выгоднее", – рассказала второкурсница Мария Гайдабрус .



Студенты Томского политеха обратили внимание, что спрессованные в брикеты отруби при сгорании выделяют немалое количество тепла. Для лучшего эффекта отруби лучше прессовать при температуре около 150 градусов и давлении около центнера на квадратный сантиметр.

"Сейчас мы подбираем наиболее оптимальные размеры и форму брикетов. И уже начали проводить и эксперименты с их горением, определяя размеры, максимально удобные для сжигания. Кроме того, отруби рассматриваем в качестве связующего вещества при брикетировании бурых углей, торфа и скорлупы кедровых орехов", – добавила Мария.



Руководитель студенческой научной группы научный сотрудник ТПУ Роман Табакаев видит еще более широкие перспективы для отходов мукомольного производства. Их, кстати, на одной из местных мельниц скопилось предостаточно. В своей статье, опубликованной авторитетным Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, автор рассматривает использование при изготовлении топливных брикетов щепы из смеси сибирской древесины (березы, осины, сосны) и торфа Кандинского месторождения Томской области. Если формировать топливные брикеты при более высокой температуре, энергоемкость искусственного топлива выходит чуть ли не выше, чем у традиционного ископаемого угля.