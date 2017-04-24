"Яндекс.Карты" станут платными

Компания "Яндекс" планирует брать деньги за коммерческое использование геосервисов "Карты" и "Навигатор". Эксперты считают, что подобная инициатива рискованна, так как пользователи могут перейти к использованию бесплатных аналогов.

В "Яндексе" заявили, что тестирование новой модели монетизации геосервисов начнется в "Навигаторе" с 1 мая и через некоторое время продолжится в "Картах". В компании уточнили, что "история ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов", передает газета "Коммерсантъ".

Схема выдачи лицензий на использование геосервисов для бизнеса будет идентична уже существующей системе разрешений на применение "Карт" в сторонних проектах. Таксисты и курьеры получат доступ к ограниченному бесплатному функционалу, сверх которого под запросы каждой конкретной службы будут подстраиваться дополнительные возможности.

Директор департамента исследований и разработок "2ГИС" Павел Мочалкин заявил, что с введением платы за пользование картами "Яндекс" может потерять часть своих пользователей. "Риски очевидны, готовы будут платить не все, важно найти баланс между оттоком бизнес-аудитории из-за ограничений с одной стороны и привлеченной прибылью – с другой", – считает он. Эксперт напомнил, что подобный прецедент произошел и с Google – ранее западная компания потеряла потенциальных клиентов при введении аналогичной модели монетизации.

"Если вы предлагаете сервис за деньги, а у конкурента есть бесплатный продукт с аналогичной или чуть хуже функциональностью, то вдолгую всегда выигрывает ваш соперник", – подтвердил специалист Евгений Лисовский. Он отметил, что помимо потенциальной прибыли, "Яндекс" также потеряет существенную долю информации о пробках, которую предоставляют, как правило, таксисты.

Когда на время матча Яндекс.Карты становиться твиттером.... pic.twitter.com/xiJPr1g2ay — Мару (@Mario_Deppi) 24 марта 2017 г.

Добавим, что фактически "Яндекс" уже требует деньги за пользование "Навигатором". Источник издания сообщил, что при превышении определенного лимита запросов на сервер система начинает работать со сбоями. "Нам сказали, что использование в коммерческих целях стоит денег. При нашем объеме запросов мы должны были бы отдавать около 50 тысяч рублей в месяц за пользование "Навигатором", еще 120 тысяч рублей нужно было бы отдать за саму лицензию", – рассказал он, отметив, что в результате его компания перешла к использованию аналогичного, но более дешевого сервиса.