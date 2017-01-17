Google Maps нашел здание гестапо в Калининграде

Сервис Google Maps вновь удивил своих пользователей. Здание управления Федеральной службы безопасности в Калининграде обозначено как "Управление Гестапо".

Карты Google совершили путешествие во времени – лет эдак на 70. У здания УФСБ по Калининградской области появилась странная метка. Пользователей удивило обозначение "Управление Гестапо Восточной Пруссии".

Здание УФСБ в Калининграде – самом западном городе России – располагается по адресу Советский проспект, дом 5. Обнаружившие неточность пользователи предположили, что Google забыл переименовать учреждение, располагавшееся в этом же здании раньше. Проблема в том, что политическая полиция нацистов существовала с 1933 по 1945 годы, и приказала долго жить вместе с Третьим рейхом. А на Нюрнбергском процессе она была объявлена преступной организацией.

Здание построили в 1912-1914 годах, в последующие годы оно использовалось в качестве полицейского президиума. Некоторое время в здании действительно находилось Гестапо. В советские времена – НКВД, а в более позднее время там расположилось УФСБ по Калининградской области.

Какой карте верить: Яндекс - ФСБ? Google - Гестапо? Google не поменяли старое название Гестапо на ФСБ г.Калининград pic.twitter.com/H9tIABE4R9 pic.twitter.com/ldFArkPR0w — Фокусник (@Focusnik_Evgeny) 17 января 2017 г.

По другой версии, изменения в название внес кто-то из пользователей интернета: метка у здания ФСБ появилась относительно недавно, около недели назад. На Google Maps – так же, как и в "Википедии", вносить правки может любой желающий. Кстати, сервис "2gis" и "Яндекс.Карты" исправно находят Управление областного ФСБ на прежнем месте.

Сервис Google оскандалился не впервые. Как писали Dni.Ru, весной 2015-го при вводе в поисковой строке сервиса запроса nigga house на карте отображается Белый дом в Вашингтоне – резиденция президента Барака Обамы. Компания назвала это системной ошибкой и принялась ее устранять.

Еще раньше в картографическом сервисе была обнаружена отметка бывшего агента спецслужб США Эдварда Сноудена, которого поиск определял в резиденции президента США. По заявлению Google, кто-то из пользователей поменял ее расположение.