За штурвал "Федерации" посадят робота Федора

Первый запуск нового российского космического корабля "Федерация" будет осуществлен в 2021 году. При этом сообщается, что людей на борту не будет. "Беспилотным он (полет. – Прим. ред.) будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, первым пилотом будет робот FEDOR", – цитирует Lenta.ru генерального конструктора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгения Микрина. Сам робот-андроид FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research), также известный под именем Федор, был создан инженерами НПО "Андроидная техника". "Федерация" – это пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, который должен прийти на смену "Союзам".