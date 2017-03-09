Британцам предлагают оплачивать покупки кольцом

В Великобритании начались продажи "умного" кольца Kerv. Создатели гаджета предлагают своим клиентам оставить дома кошельки, деньги и банковские карты – с помощью нового смарт-устройства его владелец сможет оплачивать свои покупки в магазинах.

По замыслу разработчиков Kerv, обладатель новинки может расплатиться кольцом везде, где работает бесконтактная технология оплаты MasterCard. При этом ни ввод PIN-кода, ни подпись, ни даже связь со смартфоном не требуются, пишет издание "Газета.ru".



Сообщалось, что Kerv покрыто специальным сплавом, который не царапается и не стирается. "Умное кольцо", представленное в 14 цветовых вариантах, обойдется покупателю в 99,99 фунтов стерлингов

Между тем бесконтактные платежи становятся все популярнее в России. Ранее стало известно, что 5% россиян имеют опыт бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона. Согласно опросу, проведенному аналитическим центром НАФИ, 30% респондентов регулярно оплачивают покупки безналичным способом.

Примечательно, что большую часть таких пользователей составляет высокообразованная часть населения – 43%, – а также молодые люди в возрасте от 23 до 45 лет – 40%. При этом отмечалось, что каждый десятый опрошенный при покупке смартфона сделает выбор в пользу мобильного устройства, позволяющего проводить бесконтактные платежи.