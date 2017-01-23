Трампу и Путину подарят комплект элитных iPhone

Президенту России Владимиру Путину и главе Соединенных Штатов Дональду Трампу подарят комплект "Один мир" из двух элитных iPhone 7. Лидеры обеих стран получат смартфоны в специальной шкатулке после первой официальной встречи.

Модель смартфона Caviar Supremo Trump была представлена в день победы Дональда Трампа на президентских выборах. На этом устройстве в единой композиции сочетаются золотой Герб США, цитаты из Государственного Гимна и объемный барельеф портрета американского президента.



Представители компании планировали вручить гаджет тогда еще избранному главе Соединенных Штатов, сообщается в пресс-релизе организации. Однако сотрудники администрации президента США Барака Обамы в посольстве отказались принять подарок и передать его адресату.

Вместе со смартфоном, посвященным личности Дональда Трампа, компания также выпустила Caviar Supremo Putin Gold. Этот гаджет с уникальным дизайном создан в честь президента России Владимира Путина.

Оба смартфона помещены в специальную шкатулку в виде глобуса, покрытого золотом. Внутри нее "президенты" смотрят друг на друга – для этого потребовалось специальное вмешательство в дизайн iPhone 7.

"Это символизирует нашу общую надежду на то, что на новом этапе истории, наши страны смогут лучше слышать и видеть друг-друга, наладив эффективные партнерские взаимоотношения лицом к лицу. Это символично – мы будто устроили лидерам личную встречу один на один, чтобы они смогли обо всем договориться, и их совместная сила стала гарантией мира на Земле", – заявил представитель компании.

Отметим, подарочный комплект "Один мир" предназначен не только для президентов России и США. На официальном сайте Caviar можно приобрести оба смартфона с объемом встроенной памяти по 32 гигабайта в специальной шкатулке за 399 тысяч рублей. По отдельности смартфоны продаются за 199 тысяч рублей.