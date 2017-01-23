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Трампу и Путину подарят комплект элитных iPhone
Модель смартфона Caviar Supremo Trump была представлена в день победы Дональда Трампа на президентских выборах. На этом устройстве в единой композиции сочетаются золотой Герб США, цитаты из Государственного Гимна и объемный барельеф портрета американского президента.
Представители компании планировали вручить гаджет тогда еще избранному главе Соединенных Штатов, сообщается в пресс-релизе организации. Однако сотрудники администрации президента США Барака Обамы в посольстве отказались принять подарок и передать его адресату.
Вместе со смартфоном, посвященным личности Дональда Трампа, компания также выпустила Caviar Supremo Putin Gold. Этот гаджет с уникальным дизайном создан в честь президента России Владимира Путина.
Оба смартфона помещены в специальную шкатулку в виде глобуса, покрытого золотом. Внутри нее "президенты" смотрят друг на друга – для этого потребовалось специальное вмешательство в дизайн iPhone 7.
"Это символизирует нашу общую надежду на то, что на новом этапе истории, наши страны смогут лучше слышать и видеть друг-друга, наладив эффективные партнерские взаимоотношения лицом к лицу. Это символично – мы будто устроили лидерам личную встречу один на один, чтобы они смогли обо всем договориться, и их совместная сила стала гарантией мира на Земле", – заявил представитель компании.
Отметим, подарочный комплект "Один мир" предназначен не только для президентов России и США. На официальном сайте Caviar можно приобрести оба смартфона с объемом встроенной памяти по 32 гигабайта в специальной шкатулке за 399 тысяч рублей. По отдельности смартфоны продаются за 199 тысяч рублей.
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