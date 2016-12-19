Для ФСБ создали смартфон из пуленепробиваемого титана

В честь 99-го празднования Дня ФСБ Caviar создали 99 iPhone 7 из пуленепробиваемого титана с золотой эмблемой ведомства. Стоимость смартфона из лимитированной серии составляет 207 тысяч рублей.

Праздник, который в народе называют "Днем чекиста", отмечается 20 декабря. К этой дате Caviar создали специальную лимитированную серию моделей Forza ФСБ. Особенность новой модели Forza ФСБ Gold LE состоит в том, что ключевые элементы дизайна на ней покрыты золотом.

Основным материалом в дизайне смартфона по-прежнему является пуленепробиваемый титан марки ВТ23 с узором "Дамасская сталь". Такой же материал используется при создании бронежилетов, гарантирующих первый класс защиты. Телефоны Caviar Forza выдерживают выстрел из пистолета Макарова и обеспечивают даже второй класс защиты при выстреле с расстояния в четыре метра.

"Мы выражаем благодарность тем, кто бесстрашно противостоит опасности и предотвращает террористические угрозы. В дизайне смартфона мы отразили это чувство силы, благородства, уверенности и отваги", – рассказывают о модели представители бренда. Стоимость смартфона из лимитированной серии составляет 207 тысяч рублей при объеме памяти у смартфона 32 Гб.

Модель в полностью титановом исполнении стоит 197 тысяч рублей, она была впервые представлена накануне 23 февраля 2016 года. Одним из первых владельцев смартфона серии Forza стал народный артист России Олег Газманов.