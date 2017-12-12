Грезящего о Луне Трампа упрекнули в скупости

Никакие заявления президента США Дональда Трампа о важности освоения космоса не имеют под собой реальной силы, если на это не выделяются соответствующие финансовые средства. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.



"Если вернуться на 50-60 лет назад, то все такие программы требуют не просто увеличения, а кратного увеличения бюджета NASA", – цитирует эксперта RT. В настоящий момент бюджет организации составляет около 19 миллиардов долларов.

По словам Ионина, для освоения Луны требуется совершенно новый технологический задел и сосредоточение в космической отрасли колоссальных интеллектуальных, технических и финансовых ресурсов. Благодаря этому полвека назад был создан тот базис, на котором до сих пор существует мировая космонавтика, подчеркнул специалист.





Для следующего прорыва, полагает он, необходимо сделать то же самое. "Поэтому я поверю во все это (в планы главы Белого дома по освоению космического пространства. – Прим.Ред.) только когда увижу, что бюджет NASA увеличится в 2 раза. Тогда я скажу: да, серьезно", – резюмировал Ионин.

Напомним, Дональд Трамп во вторник, 12 декабря, поручил NASA переориентировать космическую программу Соединенных Штатов на освоение ближнего космоса. По его словам, необходимо вернуть американских астронавтов на Луну.

"На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наш след, мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, во многие миры за его пределами", – заявил глава Белого дома.

