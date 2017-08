Трамп оконфузился во время солнечного затмения

Трамп вместе со своей женой Меланьей наблюдал солнечное затмение с балкона Белого дома. И, глядя на небо, активно позировал журналистам. Однако он забыл самое главное – надеть солнечные очки для того, чтобы увидеть явление.

О конфузе американского лидера написала корреспондент Тед Манн. По ее словам, заметив оплошность президента, кто-то из толпы ему крикнул: "Не смотрите!"

Напомним, 21 августа жители США наблюдали одно из самых редких астрономических явлений – солнечное затмение. Это стало главным событием в жизни страны, отодвинув на задний план остальные. В кромешную тьму на две минуты погрузились отдельные районы 14 штатов.

Сайт NASA TV вел прямую трансляцию затмения. Однако желающих увидеть редкое явление в режиме онлайн было так много, что видеоизображение пропало еще до начала события, передает URA.RU. Другие каналы Национального управления по аэронавтике США работали крайне медленно.

As he did this, someone in a crowd of aides below shouted "Don't look." pic.twitter.com/dtfSLEzcAZ