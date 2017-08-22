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Трамп оконфузился во время солнечного затмения

Мелания, Дональд и Бэррон Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/MediaPunch/face to face
Президент США Дональд Трамп в очередной раз позабавил журналистов. Глава государства повел себя довольно странно, наблюдая солнечное затмение.
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Трамп вместе со своей женой Меланьей наблюдал солнечное затмение с балкона Белого дома. И, глядя на небо, активно позировал журналистам. Однако он забыл самое главное – надеть солнечные очки для того, чтобы увидеть явление. 

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О конфузе американского лидера написала корреспондент Тед Манн. По ее словам, заметив оплошность президента, кто-то из толпы ему крикнул: "Не смотрите!"

Напомним, 21 августа жители США наблюдали одно из самых редких астрономических явлений – солнечное затмение. Это стало главным событием в жизни страны, отодвинув на задний план остальные. В кромешную тьму на две минуты погрузились отдельные районы 14 штатов.

Сайт NASA TV вел прямую трансляцию затмения. Однако желающих увидеть редкое явление в режиме онлайн было так много, что видеоизображение пропало еще до начала события, передает URA.RU. Другие каналы Национального управления по аэронавтике США работали крайне медленно.

Солнечное затмение – явление, при котором Луна полностью или частично закрывает Солнце. В течение нескольких минут можно увидеть так называемую солнечную корону, выглядывающую из-за укрывшего ее спутника, а также звезды на внезапно потемневшем небе. 


Автор: Рудольф Великолепный22 августа 2017, 08:37

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