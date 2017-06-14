Дональду Трампу угрожает опасность

Множество споров и вопросов окружает действующего президента США Дональда Трампа. Почему его ненавидит американский эстеблишмент. Будет ли в конечном счете импичмент. Чем обернется для США его пребывание на посту президента. На эти вопросы Dni.Ru ответила астролог Марина Макарова, заглянув в натальную карту политика, который, кстати, 14 июня отмечает свой 71-й День рождения.

Карта Трампа сразу обращает на себя внимание. Это карта прирожденного лидера, человека самоуверенного, прямолинейного, целеустремленного и необычайно одаренного. Характерно, что Трамп родился в Лунное затмение, когда само провидение как будто вторгается в жизнь и наделяет человека неординарными способностями и талантами, а его жизнь – ситуациями предопределенности.

Сама карта огненно-воздушная. Огненная стихия наделяет ее обладателя волевыми качествами, делает энергичным, идущим к цели напролом, заряжает азартом. Воздух же наделяет человека интеллектом, хорошими коммуникационными и вербальными навыками. Пожалуй, можно сказать, что огненно-воздушная карта для политика – это лучшее сочетание, позволяющее не остаться незамеченным и донести свои мысли.

Особое место в карте Трампа занимает Солнце, расположенное в Десятом доме. Таких людей можно смело назвать амбициозными карьеристами, они честолюбивы и стремятся к известности и признанию в широком социуме, что также подтверждается стрельцовской Луной. Соединении Солнца с Ураном делает своего обладателя энтузиастом-первопроходцем, бунтарем, не признающим ни авторитетов, ни "старых добрых дедовских путей". Такие люди мыслят революционно, ими не возможно управлять или навязать свое мнение, они во всем и всегда стремятся к неповторимости и, зачастую, не способны увидеть и признать свою неправоту.

Характерно, что оба светила имеют гармоничные аспекты с Юпитером и Марсом, что наделяет Трампа одновременно разноплановыми качествами: мудростью стратега и жаждой победы, нравственными принципами и лидерской харизмой. Кроме того, Солнце в карте Трампа является управителем Асцедента – такие люди редко остаются незамеченными, активно демонстрируют свою жизненную позицию.





"Масло в огонь" подливает Марс во Льве, расположенный в гороскопе Трампа на Асценденте, что также неизбежно притягивает внимание общественности к его "огненной" персоне. Отсюда и такая жаркая и захватывающая речь и выразительная мимика и динамичная жестикуляция. Ему нравится производить неизгладимое впечатление, а порой и эпатаж, он хочет быть первым во всем, такому человеку необходимы овации и признание.

День выборов, 8 ноября 2016 года, был как будто предопределен для победы Трампа. Меркурий и Уран, отвечающие в карте Трампа за публичные мероприятия и политическую карьеру, заняли куспидные положения и сделали гармоничные аспекты к Узлам и обоим светилам, а Нептун в соединении с южным Узлом – трин к натальному Меркурию, что говорит о судьбоносной помощи обстоятельств в интеллектуальной и политической деятельности.

Однако тема политики никогда не будет для Трампа спокойной, ведь он обладатель весьма напряженного 11-го дома, отвечающего за политику и прочую масштабную общественную деятельность. Кроме того, здесь расположен Сатурн – планета-ограничитель, требующая сверх усилий, системы и контроля во всем, с чем взаимодействует. Недаром он не в первый раз пытался сесть в кресло президента. А если учесть еще и указанные нами ранее "уранический" бунтарский настрой Трампа и нежелание идти на компромиссы, то несложно понять, почему взаимоотношения Трампа с политической элитой всегда будут складываться непросто.

Из прогностической карты видно, что весь президентский срок не будет для Трампа легким и безоблачным, "штормить" будет с незавидной регулярностью. У него много недоброжелателей, которые, безусловно, постараются "подпортить" ему жизнь.

Вокруг его имени будет много сплетен, интриг, в том числе разговоров об импичменте. Ближайшим опасным периодом будет октябрь-ноябрь 2017: петляющий по 4 дому Сатурн в оппозиции к Солнцу и долгий аспект Плутона на Юпитер в комбинации с дирекционным и солярным напряжением на ось 4-10 будут постоянно проверять на прочность президентский статус и авторитет Трампа.

"Можно по-разному относиться к Дональду Трампу и долго гадать, к чему он приведет США, но одно бесспорно – Трамп является истинным патриотом США и сделает для своей страны максиму возможного. Об этом свидетельствует Луна в 4 доме в соединении с Южным кармическим узлом. Его президентство не случайно, можно сказать, что оно предопределено судьбой и Трамп оставит заметный след в истории своей страны. Хороший или плохой – покажет время, но хочется верить, что присущая Трампу решительность не перейдет в безрассудство, а природное стремление к справедливости возобладает над желанием эпатажа на политической арене", – заключила астролог.