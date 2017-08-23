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Lifestyle

6 мифов о пользовании банковской картой за границей

Фото: GLOBAL LOOK press
Ежегодно тысячи российских туристов едут на отдых с внушительными суммами наличных. Да, в своем родном городе пользоваться карточкой гораздо удобнее, но вот в чужой стране… "безумные комиссии, мошенники и так далее. Но правда ли это? Dni.Ru решили развеять самые распространенные мифы.
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Платить картой невыгодно из-за конвертации

Оплачивать покупки картой за границей не только удобно, но и выгодно, достаточно только заранее проверить несколько моментов. Отправляясь в поездку, помните – для оплаты покупок за границей проще всего использовать карту, счет которой открыт в валюте страны, в которую вы направляетесь. Это гарантированно избавит вас от конвертации и связанных с ней лишних расходов. Например, в странах с валютой евро (Германия, Франция и т.д.) лучше оплачивать покупки картой, счет которой открыт в евро, а в США делать покупки с долларовой карты.

Если вы едете в страну с непопулярной валютой, например, в Норвегию, вы можете оплачивать покупки картой с рублевого счета, в этом случае в момент покупки будет происходить конвертация. Возможно несколько вариантов такой конвертации: если ваш банк рассчитывается с платежной системой в рублях, то конвертация будет происходить по внутреннему курсу платежной системы, который можно узнать в интернете (например, курсы Visa можно посмотреть на сайте платежной системы), или по курсу банка – если ваш банк рассчитывается с платежной системой, например, в долларах, и вы делаете покупку в этой же валюте.

Фото: GLOBAL LOOK press

В остальных случаях происходит двойная конвертация – к примеру, когда вы делаете покупки в Швейцарии в швейцарских франках, а ваш банк рассчитывается с платежной системой в евро или долларах. Поэтому если вы планируете оплачивать покупки за границей с рублевой карты, выгоднее всего пользоваться картой банка, который рассчитывается с платежной системой в рублях. Кроме этого, банк может брать комиссию за такие операции, поэтому стоит заранее уточнить ее размер в нескольких банках и выбрать самый выгодный карточный продукт – с минимальной банковской комиссией или вовсе без нее.

Не получится снять местную валюту в банкомате

Не стоит переживать о том, что вы не сможете снимать с карты наличные в поездке. Если по какой-то причине вы не захотите расплатиться картой, и вам все же нужно будет найти банкомат, просто ищите тот, на котором размещен логотип вашей платежной системы – пользуйтесь для этого специальными навигаторами по банкоматам вашей системы.

Заранее поинтересуйтесь в вашем банке о лимитах на снятие наличных (за одно снятие, в день) и о том, существуют ли какие-то ограничения на снятие наличных в банкоматах за рубежом, и если таковых нет, и банкомат исправен, у вас не должно быть трудностей. В любом банкомате можно снять наличные в местной валюте – конвертация будет происходить по такому же принципу, как и при совершении покупок, кроме этого, банк может снять дополнительную комиссию за операцию по снятию наличных. Конвертация иногда даже может быть выгоднее, чем размен рублей сначала на доллары или евро, а потом в непроверенном обменнике на местную валюту, так как обменные курсы и комиссии по операциям с наличными обычно выше, чем по безналичным.

В некоторых странах платить картой небезопасно

Платить картой безопасно. Все карты, выпущенные в России, оснащены чипом, который делает платежи по карте еще более безопасными – при оплате с чипом терминал не получает данные вашего счета, а для проведения транзакции используется уникальный код, действительный только для данной операции, который нельзя использовать для доступа к деньгам на вашем счету.

Фото: GLOBAL LOOK press

В регионах с более высоким уровнем мошенничества достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • не выпускать карту из вида в момент оплаты;
  • подключить смс-уведомления о транзакциях, чтобы моментально быть в курсе любой операции по карте;
  • не пользоваться подозрительными банкоматами (в плохо освещенных местах, со следами механического воздействия на банкомат, странной конфигурацией картоприемника, сломанными или заклеенными камерами безопасности);
  • набирать ПИН-код так, чтобы его никто не видел.

В стране, куда я еду, не принимают карту моей платежной системы

Подобное заблуждение бытует среди многих держателей карт, но на самом деле каждая из международных платежных систем работает по всему миру, то есть в большинство стран мира можно спокойно ехать с банковской картой и не переживать, что не удастся ею расплатиться. В ряде стран есть национальные платежные системы, например, в Китае, Японии и Дании, но и карты международных платежных систем также принимаются к оплате.

Карту могут заблокировать при первой же попытке оплаты

Страхи о том, что ваша карта будет заблокирована при первой же попытке расплатиться ею за границей, необоснованны. Даже если вы не сообщали в банк, выпустивший карту, о своей поездке, сегодня вы без проблем сможете совершать платежи с помощью выпущенных в России карт во многих странах. Системы безопасности некоторых банков, действительно, могут ограничивать транзакции, если фиксируют подозрительную активность по карте, но речь чаще идет только об отказе в проведении конкретной операции, а вовсе не о блокировке карты.

Фото: GLOBAL LOOK press

В любом случае, во избежание непредвиденных ситуаций все же не лишним будет уведомить банк, выпустивший карту, о вашем путешествии, сообщив сроки поездки и страну назначения.

Лучше ехать с наличными

Подсчитайте, сколько вам придется вести с собой купюр, чтобы расплачиваться во время отдыха за отель, транспорт, еду и развлечения? Очевидно, не мало. Возить с собой большие объемы наличных во время поездки не очень удобно, а главное, небезопасно. Случаи уличного мошенничества по-прежнему нередко омрачают отпуска путешественников. Кроме этого, в отелях и пунктах аренды автомобилей по всему миру без карты не обойтись, чтобы гарантировать вашу платежеспособность, а на просьбу принять депозит наличными или чеками могут даже отказать. Немного наличных все же могут понадобиться на мелкие расходы в местах, где иначе невозможно расплатиться, но для остальных покупок выгоднее пользоваться банковской картой.

23 августа 2017, 14:30

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