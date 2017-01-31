Половина россиян через пять лет лишится работы

Технический прогресс усиливает конкуренцию на рынке труда. По прогнозам экспертов, в следующие пять лет около 50% российских работников могут оказаться не у дел.

В ближайшие годы приблизительно 50% существующих рабочих мест в России будут заменены различными технологиями. Об этом заявил управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков в ходе презентации ежегодного опроса руководителей крупнейших компаний мира.

Между тем, по данным опроса консалтинговой и аудиторской компании, 36% российских руководителей не хотят сокращать численность работников. Более того, некоторые из них предпочли бы даже увеличить штат. Количество таких предприятий выросло за год на 9%, сообщает газета "Ведомости". В PwC полагают, что нынешние CEO продолжают нанимать новых сотрудников для обслуживания старых бизнес-процессов.

Согласно данным опросов, в настоящее время 72% российских топ-менеджеров беспокоит нехватка профессионалов – в отличие от 79% годом ранее. В общемировом масштабе эту проблему считают "хронической" 77% российских бизнесменов.

Ранее сообщалось о массовых сокращениях персонала Сбербанка в связи с внедрением новых технологий. Как писали Dni.Ru, против такой инициативы высказались в РПЦ. Представитель Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что церковь не оставит без внимания сложившуюся ситуацию и поможет уволенным из крупнейшего банка страны. По его мнению, полностью перейти на роботизацию могут даже те профессии, которые "максимально завязаны на человека".