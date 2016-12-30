Как сын Валерии заработал миллион в Instagram

Сын певицы Валерии 18-летний Арсений Шульгин за считаные часы стал обладателем миллиона подписчиков в социальных сетях. Родителей самостоятельный молодой человек в свои виртуальные дела не посвящает.

У юного пианиста Шульгина в Instagram было около 70 тысяч подписчиков. Однако славы в интернете, несмотря на разнообразные публикации, молодой человек не имел. Но на днях Арсений неожиданно стал обладателем страницы-миллионника.

Находчивый юноша нашел эффективный способ "накрутки" подписчиков. Фолловеры юмористической страницы "Послышалось" (около 1,1 миллиона) были удивлены, когда вместо смешных видео увидели в новостной ленте лицо незнакомого подростка.

За несколько часов аккаунт был переименован и стал официальной страницей Шульгина. Недовольные пользователи стали отписываться от страницы, а через несколько дней ее читали уже только 900 тысяч человек, передает Life.ru.

Миллионный аккаунт в соцсети – вещь довольно прибыльная, уверяют блогеры. Такую страницу реально продать более чем за миллион рублей, ведь ее можно использовать для заработка на рекламе.

Отчим Арсения продюсер Иосиф Пригожин заявил, что молодой человек в свои личные дела их с Валерией не посвящает, в виртуальные тоже. Поэтому о том, как юноша получил аккаунт-миллионник, Пригожин не знает.

Я решил тут немного поэкспериментировать с закрытыми глазами :)) То, что все так могут - я уже понял ���� В целом, как вам?)) �� Видео опубликовано A R S E N I Y S H U L G I N (@arseniy_shulgin) Дек 22 2016 в 9:15 PST

"Вроде как он вел этот аккаунт со своим другом и потом решил раскрыться и вести его от своего имени. Наверное, это в преддверии его гастролей, не знаю. На самом деле уже полтора года он мучает нас своей самостоятельностью, поэтому про этот аккаунт он мне ничего не рассказывал", – сообщил продюсер.