Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
У юного пианиста Шульгина в Instagram было около 70 тысяч подписчиков. Однако славы в интернете, несмотря на разнообразные публикации, молодой человек не имел. Но на днях Арсений неожиданно стал обладателем страницы-миллионника.
Находчивый юноша нашел эффективный способ "накрутки" подписчиков. Фолловеры юмористической страницы "Послышалось" (около 1,1 миллиона) были удивлены, когда вместо смешных видео увидели в новостной ленте лицо незнакомого подростка.
За несколько часов аккаунт был переименован и стал официальной страницей Шульгина. Недовольные пользователи стали отписываться от страницы, а через несколько дней ее читали уже только 900 тысяч человек, передает Life.ru.
Миллионный аккаунт в соцсети – вещь довольно прибыльная, уверяют блогеры. Такую страницу реально продать более чем за миллион рублей, ведь ее можно использовать для заработка на рекламе.
Отчим Арсения продюсер Иосиф Пригожин заявил, что молодой человек в свои личные дела их с Валерией не посвящает, в виртуальные тоже. Поэтому о том, как юноша получил аккаунт-миллионник, Пригожин не знает.
"Вроде как он вел этот аккаунт со своим другом и потом решил раскрыться и вести его от своего имени. Наверное, это в преддверии его гастролей, не знаю. На самом деле уже полтора года он мучает нас своей самостоятельностью, поэтому про этот аккаунт он мне ничего не рассказывал", – сообщил продюсер.
Чемпион мира по боевому самбо доставлен в одну из столичных больниц
Злоумышленники стреляли в голову российского бойца Расула Мирзаева
Футболист показал, где проводит время после суда
Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год