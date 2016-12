Хакеры "убили" Бритни Спирс

Печальное известие появилось в Twitter-аккаунте крупной медийной компании Sony Music Global. Там сообщили, что известная американская исполнительница погибла в результате несчастного случая и пообещали опубликовать подробности позднее.

Позже похожее сообщение появилось на странице лауреата Нобелевской премии и легенды мировой музыки Боба Дилана. Вскоре с обоих аккаунтов внезапно исчезла информация о скоропостижной гибели Спирс.

Как выяснилось позже, популярные в Twitter аккаунты были атакованы хакерами из группировки OurMine. Именно они разместили информацию о смерти Бритни Спирс, чем посеяли панику среди огромной толпы поклонников ее творчества.

Sony Music just got hacked and tweeted that Britney Spears has died. pic.twitter.com/k6rIg14Oa9

Поспешила успокоить общественность и официальная представительница певицы. Она сообщили CNN, что Спирс жива и здорова и отказалась комментировать сообщения о ее смерти.

Britney Spears is alive and well, her rep tells CNN. It appears @SonyMusicGlobal erroneously tweeted her death. Sony rep says no comment