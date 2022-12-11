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Театр
Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы

Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы

Построенная в стиле рококо усадьба Салтыковых-Чертковых на Мясницкой является одной из архитектурных жемчужин Москвы. Частым гостем здесь был Михаил Щепкин, которого считают одним из основоположников русской актерской школы. А когда тут открылся Литературно-артистический клуб, то кружок при нем посещали основатели Московского художественного театра Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. Словом, место, что называется намоленное, знаковое для русского искусства. Именно здесь открылся "Новый театр" под руководством Эдуарда Боякова. И первая его премьера имеет все шансы стать такой же жемчужиной Москвы, как и само это здание.
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Иммерсивные спектакли давно пришли в Москву. Вспоминаются и "Вернувшиеся" по мотивам пьесы Генрика Ибсена "Привидения, и "Пиковая дама", которая приглашала в мир иллюзий бессмертных произведений Александра Пушкина и Петра Чайковского, и "На Трубе", в котором речь идет про прошлое уникального здания театра "Школа современной пьесы" на Неглинке.

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А Эдуард Бояков взял за основу рассказ Николая Лескова "Тупейный художник". История трагической любви крепостной актрисы и парикмахера была написана 140 лет. Она дважды экранизировалась, по ней были созданы две пьесы и поставлена опера. А Бояков превратил ее в театральную бродилку по роскошным интерьерам.

Ходишь – и не знаешь, чему больше удивляться. Дух захватывает от лепнины, зеркал, дубовых потолков, витражей. Но и история частного крепостного театра восхищает не меньше. Причем, чтобы узнать все ее хитросплетения и познакомиться со всеми героями, посетить спектакль надо трижды – у каждой группы свой маршрут и свои повороты сюжета. Встречаются же все зрители в большом театральном зале, где перед ними графская труппы разыгрывает спектакль.

Это интересно даже с исторической точки зрения – посмотреть, что ставили, как играли, во что одевались в крепостных театрах, которые считались признаком вкуса и образованности хозяина. Да что там говорит, если по сюжету, сам император присутствует на спектакле, свидетелями которого становятся зрители "Лубянского гримера".

Получается эдакий театр в театре, спектакль о спектакле, где зритель оказывается и в гримерной, и на сцене. Очень увлекательно! Причем действие разворачивается и в нескольких временных плоскостях – бывшая актриса крепостного театра Любовь Анисимовна предстает на сцене и юной девушкой, и бабушкой, которая рассказывает свою трагическую историю.

В России, как известно, народ идет в театр "на актера". Поэтому Бояков пригласил в спектакль и актера из телесериала "Меч" Эдуарда Флерова, и звезду Художественного театра Евдокию Германову, и даже скоро на роль Графа введут телеведущего Леонида Якубовича, который уже потряс Москву ролью монаха в спектакле "Лавр". Правда, увидеть их можно не всегда – в спектакле есть пять составов с разными артистами.

Разумеется, обращает на себя внимание и сам лубянский гример Аркадий (в разных составах его играет Кирилл Клименко, Никита Лукин и Лев Павлов). Режиссер искал на эту роль таких писаных красавцев, чтобы не только было сразу понятно, почему крепостная актриса в него в любилась без памяти, но и чтобы зрительницы спектакли тоже млели и влюблялись.

Путешествие по залам особняка в этом спектакле сродни путешествию в машине времени. Посмотреть на нравы, удивиться обычаями, восхититься костюмами и прическами, ощутить себя гостем у настоящего графа – разве не чудо?!

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Фото: пресс-служба
Автор: 11 декабря 2022, 00:34 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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