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Спорт

Умер чемпион СССР по футболу

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Представители отечественного спорта потрясены трагическим известием. Журналистам стало известно, что умер победитель чемпионата СССР по футболу Валентин Афонин.

Коллеги по цеху выразили соболезнования близким спортсмена. Стоит отметить, что Афонин на протяжении своей карьеры играл в составе таких футбольных клубов, как СКА и ЦСКА.

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Автор: 2 апреля 2021, 20:28 Источник: Twitter ✓ Надежный источник

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