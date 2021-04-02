Боец ММА лишился пальца во время боя

Во врем поединка с американцем Девином Гудейлом канадский боец смешанных единоборств (MMA) Хетаг Плиев лишился пальца, передает RT. Первым внимание на это обратил не сам спортсмен, а рефери. Какое-то время пропавшую часть тела не могли найти. Оказалось, что она осталась в перчатке. Бойца доставили в больницу, где ему пришили палец.
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