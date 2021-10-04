Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Фигуристка Валерия Шульская недавно покинула академию Евгения Плющенко. Журналисты поинтересовались у спортсменки, могут ли ее коллеги конкурировать с ученицами Этери Тутберидзе.

17-летняя Шульская убеждена, что сегодня возможно все. Она привела в пример Елизавету Туктамышеву. По мнению фигуристки, чемпионка мира 2015 года является примером того, что нужно бороться за свою мечту, усердно работать, чтобы потом добиться своей цели. Тот факт, что квота от одной страны на крупные турниры обычно ограничивается тремя участницами, по мнению Валерии, не должен пугать спортсменов.

В этом году 24–летняя Туктамышева много работала. Она поехала на чемпионат мира и прибыла домой с серебряной медалью. Во время соревнований обойти ее смогла лишь одна фигуристка, Анна Щербакова. Ученицу Этери Тутберидзе признали лучшей.

Журналисты не смогли пройти мимо того факта, что у Валерии Шульской есть общая фотография с легендарным тренером. Они поинтересовались, было ли у спортсменки желание попасть в группу к Этери Георгиевне. Игнорировать прямой вопрос спортсменка не стала.

Ушедшая от Евгения Плющенко фигуристка оправдалась за совместный снимок. Она рассказала, что никогда не пыталась попасть в группу к Тутберидзе. Фотография была сделана во время турнира, тогда она в первый раз увидела Этери Георгиевну. В то время вопрос о переходе даже не стоял, кадр был сделан на память.

